Padova, si era sposata da pochi giorni ed era in attesa di Maya: Eleonora muore a 25 anni, addio anche alla bimba

Eleonora Laterza

Dramma a Ponte San Nicolò: un’emorragia massiva al peritoneo non ha lasciato scampo ad Eleonora Laterza, incinta di circa sei mesi

Aveva appena iniziato un nuovo capitolo della sua vita e si preparava ad accogliere la figlia tanto attesa. Ma il futuro di Eleonora Laterza, 25 anni, si è spezzato all’improvviso, insieme a quello della piccola Maya che portava in grembo. La giovane, residente a Ponte San Nicolò, è morta all’ospedale civile di Padova a causa di una grave emorragia al peritoneo. I medici hanno tentato disperatamente di salvarle entrambe, ma ogni sforzo si è rivelato vano.

La tragedia ha colpito profondamente familiari, amici e l’intera comunità del Padovano. Eleonora era alla venticinquesima settimana di gravidanza e, secondo quanto riportato dalle cronache locali, si era sposata con Mohamed Mallat pochi giorni prima della sua morte. In famiglia cresceva l’attesa per l’arrivo della bambina, un momento che si è trasformato in un dolore impossibile da immaginare.

Il malore improvviso e la corsa in ospedale

La drammatica vicenda è iniziata con un malore che ha richiesto l’intervento immediato dei familiari. La venticinquenne è stata accompagnata d’urgenza all’ospedale civile di Padova, dove le sue condizioni sono apparse subito estremamente gravi.

La causa del decesso è stata individuata in un’emorragia massiva al peritoneo. Il personale sanitario ha cercato di contrastare la perdita di sangue e stabilizzare la paziente, ricorrendo anche a numerose trasfusioni nel tentativo di salvare la vita della giovane e quella della bambina.

Nonostante gli interventi, però, non è stato possibile evitare il tragico epilogo. Eleonora e Maya sono morte in ospedale, lasciando nello sconforto chi sperava di vederle tornare a casa insieme.

Una storia segnata anche da precedenti problemi di salute

Stando alle ricostruzioni pubblicate dalla stampa locale, Eleonora Laterza aveva affrontato problemi di salute già in passato. Da bambina era stata sottoposta a un trapianto di fegato e, alcuni anni fa, aveva avuto un altro episodio emorragico.

La giovane si era diplomata all’Istituto Ruzza. La sua scomparsa ha suscitato profonda commozione a Ponte San Nicolò, dove la notizia si è rapidamente diffusa. Tra i messaggi di cordoglio comparsi sui social c’è quello di un amico, che l’ha ricordata come una ragazza piena di gioia, con tanta voglia di vivere.

Parole che restituiscono il senso di una perdita arrivata quando davanti a lei sembrava esserci ancora una lunga strada da percorrere.

L’ultimo saluto a Eleonora

La famiglia ha annunciato la scomparsa della venticinquenne e comunicato la data delle esequie. I funerali si svolgeranno sabato 24 ottobre alle 9.30 nella chiesa parrocchiale di San Pio X, a Padova. Il corteo partirà dall’obitorio dell’ospedale civile alle 9; dopo la celebrazione, la sepoltura avverrà nel cimitero di Rio-Roncaglia, a Ponte San Nicolò.

Per i familiari resta il dolore per una doppia perdita: quello di Eleonora, morta a soli 25 anni, e quello della piccola Maya, che non ha avuto la possibilità di nascere. Una tragedia che ha lasciato un’intera comunità senza parole.