Elicottero caduto nel Ravennate, un testimone: ‘Le manovre ci sono sembrate azzardate’

Un elicottero è precipitato intorno alle 11 di sabato 20 maggio a Belricetto, nel Ravennate. Il veicolo privato volava basso in quanto stava effettuando il controllo delle linee elettriche in località Ca di Lugo dopo l’alluvione in Emilia Romagna.

L’elicottero è precipitato a Beiricetto: stava effettuando il controllo delle linee elettriche, 4 feriti

Le quattro persone a bordo sono state portate una all’ospedale Maggiore di Bologna, due al Bufalini di Cesena con eliambulanza del 118 e l’ultima, la meno grave. Non sarebbero in pericolo di vita. “Abbiamo visto l’elicottero, faceva delle manovre che ci sono sembrate azzardate, a un certo punto non l’abbiamo più visto”. Così Luigi Pelliconi, uno dei testimoni del velivolo caduto in una frazione di Lugo, nel Ravennate, con 4 persone a bordo. L’elicottero è piombato a terra a circa 50 metri da un’abitazione.

‘Abbiamo estratto due dei quattro componenti e li abbiamo messi sulla strada allagata’, aperta inchiesta

“Mi è venuto incontro un uomo che lo ha visto precipitare a pochi metri dalla sua testa, era sotto choc ed è quasi svenuto. Siamo andati così ad estrarre due dei quattro componenti e li abbiamo messi sulla strada allagata finche’ non sono arrivati i soccorsi. Ho parlato a lungo con la donna che pilotava l’elicottero; nessuno di loro mi sembrava di una gravità tale da perdere la vita. L’elimedica da Ravenna è arrivata in 5 minuti” – ha raccontato l’uomo.

Nel frattempo l’Ansv, l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, ha disposto l’apertura di un’inchiesta di sicurezza e l’invio di un investigatore sul sito dell’incidente.