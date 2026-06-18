Reggio Emilia, bambino di 11 anni investito da un camion dei rifiuti: è morto dopo il ricovero

Il luogo del drammatico incidente a Reggio Emilia

La tragedia nel pomeriggio lungo il Crostolo, all’incrocio tra via Magenta e via Zanichelli

Una tragedia ha sconvolto Reggio Emilia nel primo pomeriggio di oggi. Un bambino di 11 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un camion della nettezza urbana mentre si trovava in sella alla sua bicicletta lungo il Crostolo, all’incrocio tra via Magenta e via Zanichelli, nei pressi del ponte di via Dalmazia.

Il piccolo, di nazionalità italiana, è stato trasportato in condizioni disperate all’Arcispedale Santa Maria Nuova, dove i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

L’incidente mentre era in bici con altri due bambini

Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzino stava pedalando insieme ad altri due bambini, anche loro in bicicletta. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale di Reggio Emilia, è stato travolto dal mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti.

Gli altri due minori sono rimasti illesi.

Inutili i tentativi di rianimazione

Subito dopo l’impatto è intervenuto un operatore sanitario che si trovava casualmente sul posto e che, pur essendo fuori servizio, ha iniziato immediatamente le manovre di rianimazione.

Pochi minuti dopo sono arrivati i sanitari del 118, che hanno proseguito i tentativi di soccorso durante il trasporto in ospedale. Nonostante ogni sforzo, il bambino è arrivato al Santa Maria Nuova già in condizioni gravissime ed è deceduto poco dopo.

Il cordoglio della città di Reggio Emilia

Profondo il dolore espresso dalle istituzioni cittadine.

Il sindaco Marco Massari ha parlato di una tragedia che colpisce l’intera comunità, rivolgendo le condoglianze alla famiglia del piccolo e sottolineando come sia necessario fare piena luce sulla dinamica dell’incidente.

Anche l’assessora alla Mobilità Carlotta Bonvicini ha affidato ai social una riflessione sull’accaduto.

“Non si può morire a 11 anni. Non si può morire in strada, sulla propria bicicletta. Dobbiamo fermarci e chiederci se stiamo facendo abbastanza per la sicurezza di tutti.”

Indagini sulla dinamica dell’investimento

La Polizia Locale di Reggio Emilia ha effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente e sta lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Le indagini dovranno chiarire la dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità in quello che resta uno degli incidenti stradali più drammatici avvenuti in città negli ultimi mesi.