Elisabetta Caon, malore fatale sotto gli occhi del fidanzato durante la vacanza in Grecia: choc e dolore a Resana

Aveva appena superato l’esame per il dottorato di ricerca in Biologia molecolare e cellulare presso la University College di Londra. Elisabetta Caon è morta improvvisamente all’età di 29 anni mentre si trovava in vacanza con il fidanzato in Grecia.

Elisabetta Caon è stata colta da un’ischemia cardiaca mentre era in spiaggia con il fidanzato in Peloponneso

Originaria di Resana, in provincia di Treviso, la giovane ricercatrice dopo il diploma scientifico al liceo Giorgione di Castelfranco Veneto e la laurea magistrale in Biotecnologie a Padova con 110 e lode aveva deciso di completare il suo percorso di studi nel Regno Unito nel 2018 dove ha conosciuto il fidanzato di origini greche, Yannis.

Secondo una prima ricostruzione Elisabetta Caon si trovava in spiaggia in Peloponneso quando è stata colta da un’ischemia cardiaca. La ventinovenne è stata trasportata prima in un centro medico vicino alla spiaggia e poi all’ospedale di Sparta dove, nonostante i tentativi disperati dei medici, è deceduta. Choc e costernazione a Resana per la notizia dell’improvvisa scomparsa.

La disperata corsa all’ospedale di Sparta, il 2 agosto i funerali della ricercatrice con la passione per musica

Il padre e il fratello della ricercatrice con la passione per la musica, suonava la chitarra classica, sono partiti immediatamente per la Grecia. Nelle prossime ore la salma rientrerà in Italia con i funerali previsti per mercoledì 2 agosto.