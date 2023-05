Jessica Andreatta muore a 24 anni a Cordignano dopo un malore improvviso, donati gli organi

Solare, appassionata di musica e hip hop e con una vita davanti con tanti progetti da realizzare. All’improvviso il buio, il malore che ha strappato alla vita la 24enne Jessica Andreatta dopo 4 giorni agonia.

Jessica Andreatta si è sentita male dopo cena: un rumore dalla stanza e l’inizio dell’incubo

A Cordignano, in provincia di Treviso, si erano stretti intorno alla famiglia nella speranza di una ripresa della giovane, deceduta nella serata di lunedì 29 maggio quando i medici hanno comunicato la morte cerebrale con la famiglia che ha autorizzato l’espianto degli organi per la donazione.

L’incubo di papà Giustiniano e mamma Tiziana è iniziato giovedì 25 maggio nella sua abitazione di via Rovereto a Silvella. Dopo aver cenato, intorno alle 20:00, Jessica è rientrata nella sua stanza. Intorno alle 22:30 il genitore ha sentito un rumore e si è recato immediato nella stanza della 24enne che ha ritrovato priva di sensi tra il letto e il muro. Strazianti le urla della madre.

Jessica Andreatta

Le urla disperate della madre, il supporto musicale della sua band preferita e la morte dopo 4 giorni di agonia

Ha immediatamente allertato una vicina che lavora in una casa di riposo che ha tentato di rianimarla seguendo le indicazioni dell’operatore del 118. Quando è arrivato il personale medico ha provato a far ripartire il cuore con il defibrillatore prima della corsa in ospedale, a Conegliano, dove è stata ricoverata in terapia intensiva.

L’intera comunità di Cordignano si è mobilitata per lei e la sua band preferita “I sismica” aveva cantato per lei i successi di Elettra Lamborghini, Irama e Alvaro Soler. Jessica Andreatta si era diplomata all’Istituto Marchesini di Pordenone e lavorava la Cooperativa “Terra Fertile” di Silvella come addetta al confezionamento delle scatole per le creme.

Era prossima al conseguimento della patente dopo aver superato l’esame di teoria. “Un altro lutto a Cordignano che colpisce nel cuore” – ha dichiarato Roberto Campagna, sindaco del comune in provincia di Treviso.