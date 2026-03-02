Muore a 24 anni in Erasmus a Cordoba: dolore alla Federico II per la scomparsa di Emma Carratelli

Emma Carratelli

Chi era Emma Carratelli, la studentessa morta in Spagna

Una grande mestizia attraversa la comunità accademica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per la scomparsa di Emma Carratelli, 24 anni, studentessa al quarto anno di Medicina Veterinaria.

Emma si trovava a Cordoba, in Spagna, per un periodo di studio Erasmus presso l’Università di Cordoba. Un’esperienza scelta con entusiasmo, nel segno dell’apertura internazionale e della crescita personale.

Originaria di Castel del Piano, nel Grossetano, sulle pendici dell’Amiata, la giovane aveva deciso di investire sul proprio futuro con determinazione e curiosità, incarnando pienamente lo spirito del programma europeo.

Il malore e il ricovero in ospedale

Secondo le prime informazioni, Emma si sarebbe sentita male nei giorni scorsi. È stata ricoverata nel reparto di cardiologia dell’ospedale della città andalusa, dove è poi deceduta.

Al momento non risulta che soffrisse di patologie specifiche. Le cause del decesso sono in fase di accertamento. I genitori, immediatamente partiti per la Spagna, hanno contattato le autorità locali per comprendere con precisione cosa sia accaduto e per organizzare il rientro della salma in Italia.

La notizia ha colpito duramente non solo la famiglia, ma anche studenti, docenti e personale del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali e della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria dell’ateneo napoletano.

Il cordoglio della ministra Anna Maria Bernini

Un messaggio di vicinanza è arrivato anche dalla ministra dell’Università, Anna Maria Bernini, che sui social ha espresso profondo dolore per la scomparsa della studentessa.

“Era partita per mettersi in gioco, per studiare e aprirsi al mondo con coraggio e curiosità”, ha scritto la ministra, sottolineando come Emma avesse fatto proprio lo spirito dell’Erasmus: incontro, dialogo, condivisione. Un’esperienza che per lei rappresentava entusiasmo, determinazione e amore per il futuro.

Il ricordo commosso dell’ateneo

Sui canali social dell’università, studenti e personale hanno ricordato Emma come una “brillante studentessa del IV anno”.

“Il tuo accento toscano riecheggia ancora nel chiostro dell’Ovud. La forza della tua vitalità contagiosa, il tuo amore per Napoli e per gli animali, la tua grande disponibilità, i tuoi occhi luminosi e il tuo sorriso sincero resteranno per sempre tra le nostre mura e nei nostri cuori”.

Parole che restituiscono il ritratto di una ragazza appassionata, profondamente legata al suo percorso di studi. Emma era iscritta al corso di Medicina Veterinaria e sognava di lavorare con gli animali, in particolare con gli equini, una professione che nel territorio grossetano affonda radici storiche.

Anche il rettore e l’intera comunità federiciana hanno espresso “profondo dolore per l’improvvisa e prematura scomparsa”, stringendosi alla famiglia e agli amici in un “sincero e commosso abbraccio”.

Un sogno spezzato lontano da casa

La vicenda riporta al centro il valore e la delicatezza delle esperienze di mobilità internazionale. L’Erasmus rappresenta per migliaia di studenti un momento di crescita, autonomia e confronto culturale.

Per Emma, quella scelta era un passo verso il futuro che immaginava: una carriera accanto agli animali, costruita con studio e passione. La sua morte improvvisa lascia un vuoto profondo nella comunità accademica e nel suo paese d’origine.

In attesa di chiarimenti sulle cause del decesso, resta il dolore per una giovane vita interrotta troppo presto. E il ricordo di una studentessa che aveva scelto di partire, di imparare, di aprirsi al mondo.