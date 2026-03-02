Notizie Audaci

Affari Tuoi trasloca a Milano? La richiesta di Stefano De Martino e cosa ha detto Antonella Clerici

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 2 Mar, 2026 - ore: 19:00 #Affari tuoi, #Milano, #Stefano De Martino
Affari Tuoi si sposta a Milano

Una battuta? Una fuga di notizie? O un annuncio mascherato? A sganciare la bomba è stata Antonella Clerici, durante un collegamento con Alfio Bottaro a Sanremo.

“Voglio darti una notizia, ma lo sai che Stefano viene qua nello studio di fianco al nostro?”. Parole che non citano esplicitamente il programma, ma che bastano a riaccendere un’indiscrezione già circolata mesi fa sulle pagine del magazine Chi.

Il protagonista è Stefano De Martino. E il programma in questione è Affari Tuoi, storico game show di Rai1 registrato al Teatro delle Vittorie di Roma.

Se Stefano “viene nello studio accanto”, e quello studio è a Milano, il puzzle si compone quasi da solo.

Perché Affari Tuoi potrebbe lasciare il Teatro delle Vittorie

Attualmente Affari Tuoi viene realizzato al Teatro delle Vittorie, in via Col di Lana, a Roma. Ma De Martino vive a Milano, dove risiede suo figlio Santiago. Da mesi il conduttore è un pendolare di lusso: Milano-Roma andata e ritorno per registrare il programma, mentre l’altro show che conduce, Step, viene prodotto al centro Rai di Napoli.

Il trasferimento a Milano significherebbe una svolta logistica importante per Rai1. Gli studi milanesi ospitano già trasmissioni di peso come È sempre mezzogiorno e The Voice of Italy. L’arrivo del “gioco dei pacchi” consoliderebbe ulteriormente il polo produttivo lombardo.

Non solo. Un cambio di città potrebbe implicare anche uno studio completamente rinnovato. Nuova scenografia, nuova impostazione, magari una versione più “metropolitana” del format.

Quanto pesa la vita privata di Stefano De Martino nella decisione?

Qui il gossip si intreccia con la strategia aziendale. De Martino ha più volte dimostrato di voler ritagliare spazio per il figlio Santiago. Vivere e lavorare nella stessa città rappresenterebbe un cambiamento radicale nella sua quotidianità.

Non più weekend compressi, non più voli e Frecciarossa all’alba. Ma una routine più stabile, con la possibilità di essere presente anche durante la settimana.

In un’epoca in cui i volti televisivi sono anche brand personali, la qualità della vita diventa un fattore che incide sulle scelte professionali. E Rai, che punta molto su De Martino come volto di nuova generazione, potrebbe aver valutato anche questo aspetto.

Cosa cambierebbe per Rai1 e per il pubblico?

Affari Tuoi non è solo un game show: è un rito serale, un pezzo di palinsesto identitario. Spostarlo da Roma a Milano avrebbe un valore simbolico, oltre che produttivo.

Roma resta il cuore istituzionale della Rai, ma Milano è sempre più il laboratorio creativo. Portare il programma lì significherebbe rafforzare un asse produttivo che negli ultimi anni ha guadagnato centralità.

Per il pubblico, in apparenza, cambierebbe poco: il format resta lo stesso, i pacchi pure. Ma dietro le quinte cambierebbe tutto. Squadre tecniche, maestranze, scenografie, dinamiche produttive.

E poi c’è l’effetto Clerici: avere De Martino “studio contro studio” potrebbe favorire sinergie, ospitate incrociate, momenti di spettacolo costruiti ad arte.

È solo un’indiscrezione o una decisione già presa?

Ufficialmente, nessuna conferma. Ma quando un volto storico come Antonella Clerici lascia cadere una frase del genere, difficilmente è casuale.

Nel mondo della televisione, gli annunci spesso arrivano prima sotto forma di allusione. Una frase detta con leggerezza può essere il primo tassello di una strategia comunicativa.

Se Affari Tuoi dovesse davvero traslocare a Milano, sarebbe una delle mosse più significative della prossima stagione Rai. E segnerebbe un ulteriore passo nell’ascesa di Stefano De Martino, ormai stabilmente al centro della prima serata.

Roma o Milano? La risposta, per ora, è nei corridoi di Viale Mazzini. Ma la sensazione è che il “gioco dei pacchi” stia preparando le valigie. L’avventura sanremese farà quasi certamente da preludio all’addio a Stasera tutto è possibile.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

