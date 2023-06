Maturità 2023, Piero Angela e la Lettera aperta al Ministro Bianchi tra le tracce del tema d’italiano

Con il tema d’italiano sono iniziati gli esami di maturità 2023 alle ore 8:30 d mercoledì 21 giugno per 536.008 studenti.

Maturità 2023, Alberto Moravia e Salvatore Quasimodo per l’analisi del testo

C’era attesa per conoscere le tracce della prima prova scritta e non sono mancate le sorprese. Alberto Moravia, con il brano tratto da ‘Gli Indifferenti”, e Salvatore Quasimodo, con ‘Alla nuova luna’, le tracce proposte dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’analisi del testo. ‘L’idea di nazione’ con un testo tratto da Federico Chabod è tra i temi assegnati per quanto concerne l’Analisi e produzione di un testo argomentativo’ proposto agli studenti.

Per il Tema di attualità (tipologia C) i candidati all’esame di Maturità 2023 hanno potuto scegliere tra la “Lettera aperta al Ministro Bianchi sull’esame di Maturità” (in epoca Covid), un testo di Marco Belpoliti (“Elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp“) e un brano di Oriana Fallaci, tratto dal libro ”Intervista con la storia”.

L’elogio dell’attesa nell’era di WhatsApp tra i temi proposti alla prova scritta d’italiano

Tra le proposte anche un brano di Piero Angela tratto da ‘Dieci cose che ho imparato’ è stato proposto ai ragazzi alle prese con la Maturità 2023. Agli studenti, tra le altre cose, di analizzare le conseguenze della ‘distruzione creativa’, di spiegare cosa significasse per il divulgatore scientifico ‘ricchezza materiale’ .