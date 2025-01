Escursione fatale sull’Etna, morti il 17enne Danilo Marletta e una guida turistica 60enne

Due incidenti in poche ore sull'Etna, morto un'escursionista 17enne e una guida turistica

É morto all’ospedale Cannizzaro di Catania il 17enne che era rimasto ferito in un incidente durante un’escursione sull’Etna la mattina di domenica 26 gennaio.

La vittima Danilo Marletta è di Catania. Nel tardo pomeriggio ha perso la vita un uomo di 60 anni, impegnato in un’escursione nella Valle del Bove dell’Etna. Non aveva documenti addosso e si presume sia una guida turistica perché aveva gps e ricetrasmittente.

Gli incidenti tra Schiena dell’asino e Rifugio Citelli: 16enne si ribalta con lo slittino

Nello stesso nosocomio è anche ricoverata una 16enne di Messina che, in un altro incidente, si è ribaltata mentre scendeva sulla neve sull’Etna: è entrata in codice rosso al pronto soccorso, ma non è considerata in gravi condizioni. Gli incidenti, di cui ancora non è chiara la dinamica, sarebbero avvenuti durante delle escursioni in diverse zone della Valle del Bove, tra Schiena dell’asino e tra il Rifugio Citelli e l’osservatorio Pizzi Deneri.

I soccorsi sono stati eseguiti dall’elicottero Drago VF165 del reparto Volo di Catania. Il primo intervento di soccorso è stato eseguito alla Schiena dell’Asino, dove almeno tre persone sono rimaste ferite, tra loro il 17enne Danilo Marletta, poi deceduto.

Dinamiche da chiarire

A portarlo al pronto soccorso del Cannizzaro è stato elicottero dei vigili del fuoco che ha fatto rifornimento ed è nuovamente decollato per il secondo intervento, recuperando un 60enne tra il Rifugio Citelli e l’Osservatorio Pizzi Deneri, e un’altra persona utilizzando il verricello per portarle un borsone. L’uomo è morto prima del suo arrivo in ospedale dove è stato trasferito da personale del 118. Sul posto interventi, oltre ai vigili del fuoco, anche volontari del soccorso alpino, militari della guardia di finanza, personale del Corpo forestale regionale e del 118.