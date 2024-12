Esplode villetta in Garfagnana, il rientro a casa dopo la cena e lo scoppio: morto 69enne, si cerca la moglie

Esplosione in una villetta a Sassi, nel comune di Molazzana (Lucca) in Garfagnana dove vivevano due persone. Intorno alle 23:30 di sabato 21 dicembre il crollo dell’abitazione, probabilmente a causa di una fuga di gas. La casa è situata in una zona isolata, fuori dal paese.

L’esplosione della villetta di Molazzana potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas

Intorno alle 11:00 i vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo senza vita dell’uomo di 69 anni, Seetoh Kwok Meng, originario di Seetoh, in Singapore. Era impiegato nell’azienda automobilistica giapponese Subaru. Proseguono le ricerche della moglie 52enne, Chang Kai En, che si era trasferita da Taiwan. La coppia, di origini orientali viveva a Sassi da 5 anni e si era perfettamente integrata alla comunità. La villetta è stata sventrata dall’esplosione: il boato è stato udito a chilometri di distanza. All’origine della deflagrazione, con ogni probabilità, una fuga di gas che ha provocato anche un incendio.

Sul posto oltre alle squadre ordinarie dei vigili del fuoco arrivate anche gli specialisti Usar (Urban search and rescue). Sul posto i nuclei cinofili e dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto dei vigili del fuoco. Oltre 20 i soccorritori che per ritrovare la coppia che viveva nella villetta in Garfagnana ha rimosso le macerie a mano.

La tragedia nel comune di Molazzana

La coppia di origini asiatiche aveva cenato in un ristorante di Castelnuovo Garfagnana

Il sindaco Andrea Talani ha disposto l’annullamento di tutte le manifestazioni in programma nel Comune, compresa la gara di Seconda Categoria fra Molazzana e Pescia, in programma alle 14:30. “Sono qui da mezzanotte e mezzo. La coppia aveva comprato la casa poco prima del Covid e trascorreva qui alcuni periodi dell’anno. Quando si è verificata l’esplosione erano rientrati da poco a casa dopo aver cenato in un ristorante a Castelnuovo Garfagnana” – ha riferito il primo cittadino.