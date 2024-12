Travolta sulle strisce a Milano, Ubaldina muore dopo due giorni di agonia

È morta in ospedale Ubaldina Humancusi Ventura, la donna peruviana di 52 anni investita intorno alle 18:30 venerdì 20 dicembre in via Lorenteggio a Milano, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

In seguito all’incidente, era stata soccorsa in arresto cardiocircolatorio e portata al San Carlo in condizioni disperate. Dopo due giorni di agonia, è morta. La salma è stata trasportata all’obitorio di piazzale Gorini, in vista dell’autopsia. Sul posto erano intervenuti gli agenti della polizia locale per eseguire tutti gli accertamenti del caso.

L’uomo alla guida dell’auto che ha travolto la 52enne si era fermato a prestare soccorso e adesso verrà indagato per omicidio stradale. Ubaldina Humancusi Ventura era residente a Corsico e al momento dell’incidente stava attraversando sulle strisce all’altezza della fermata del bus, tra l’Esselunga e via Menaggio.