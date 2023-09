Esplodono fuochi d’artificio alla festa di nozze in Iraq: 113 morti e 200 feriti, il video

É di almeno 113 morti e 200 feriti il bilancio provvisorio dell’ incendio divampato nel nord dell’Iraq in un capannone dove si svolgeva una festa di nozze con centinaia di invitati.

Tragedia a Hamdaniye: i fuochi d’artificio sono esplosi accidentalmente durante il conviale di nozze

La tragedia si è verificata nella regione di Ninive. Il bilancio potrebbe ulteriormente aggravarsi perché numerosi feriti sono in “gravi condizioni”, con ustioni “sul 40% del corpo”. Gli sposi si sono salvati ma sono sotto shock. L’incidente si è verificato a Hamdaniye, località a maggioranza cristiana anche nota come Qaraqosh, nei pressi di Mosul (335 chilometri a nord-ovest della capitale Baghdad). Secondo le prime testimonianze, le fiamme si sono propagate velocemente all’interno del capannone a causa dell’esplosione accidentale di fuochi d’artificio provocata dalle candele utilizzate durante il matrimonio.

Le massime autorità istituzionali irachene e la missione Onu in Iraq hanno espresso stamani le loro condoglianze alle famiglie delle vittime. Il governo federale e quello curdo-iracheno hanno ordinato l’apertura di una inchiesta, sottolineando che la tragedia ha portato alla luce gravi lacune nella sicurezza di questi eventi e mancanze nel rispetto delle norme.

More than 100 people were killed and 150 injured in a fire at a wedding party in #Iraq



The fire was likely caused by fireworks & the building was made of highly flammable construction materials #iraqfire #iraqfireaccident #iraqWeddingFire Beijing #FireAccident #fireworks pic.twitter.com/H12140yov0 — topstorytalker (@topstorytalker) September 27, 2023

‘L’incendio è scoppiato mentre gli sposi ballavano un lento, siamo riusciti a salvarci fuggendo dalla cucina’

Diversi testimoni, tra cui Faten Youssef, 50enne partecipante al matrimonio, hanno raccontato che l’incendio è scoppiato quando gli sposi hanno iniziato a ballare un lento con le fiamme che hanno attraversato le decorazioni di plastica e il soffitto ha iniziato a crollare. “Le cose cadevano e bloccavano la strada verso l’uscita.” Ha detto che la sua famiglia è riuscita a uscire attraverso una cucina, dopo che la famiglia ha lottato tra fumo e fiamme”.