Esplosione Sant’Urbano, si alza per preparare la colazione: mamma 36enne muore nello scoppio, 3 feriti

Si era alzata per preparare la colazione a marito e figli ma è stata investita da una violenta esplosione che non le ha dato scampo. Alina Crenicean, 36enne di origini rumene, è la vittima del tragico scoppio di Sant’Urbano, in provincia di Padova, verificatosi poco prima delle 8 di domenica 26 marzo.

Alina Crenicean travolta dall’esplosione della villetta a due piani di via Gorghi, marito e figli piccoli in ospedale

Nella villetta a due piani in via Gorghi c’erano anche il marito, il 50enne Michelangelo Negrello, e i due figli di 2 e 9 anni che sono riusciti miracolosamente a salvarsi dal rogo che ha devastato l’abitazione. Il padre e i due bambini sono riusciti ad evitare conseguenze peggiori perché al momento dell’esplosione si trovavano al secondo piano mentre Alina Crenicean si è recata in cucina, probabilmente satura di gas per una perdita. Lo scoppia potrebbe essere stato innescato dall’accensione della luce.

“Sembra che ci sia stata una fuga di gas gpl, perché la famiglia non era allacciata alla rete del metano: quando la signora si è alzata ha acceso un interruttore della corrente o il piano cottura per il caffé ed è partita questa esplosione che l’ha uccisa sul colpo” – ha riferito il sindaco Dionisio Fiocco. Michelangelo Negrello e il bimbo di due anni sono ricoverati all’ospedale di Padova mentre la ragazzina, 9 anni, si trova nell’ospedale di Schiavonia.

Lo scoppio sarebbe stato generato da un fuga di gas gpl, il cordoglio del sindaco di Sant’Urbano

Il piccolo è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. “Tutta la comunità è profondamente scossa ed è in lutto. Porgiamo le condoglianze alla famiglia e preghiamo per loro” – ha aggiunto il primo cittadino di Sant’Urbano. La villetta di via Gorghi è praticamente distrutta.