Facebook e Instagram down in tutto il mondo: cosa sta succedendo

L’allarme è scattato poco dopo 16:15. In molti si sono ritrovati improvvisamente fuori dai profili Facebook, Instagram e Messenger o di fronte a pagine bianche o impossibile da caricare. Nella maggior parte dei casi viene segnalato un problema di password. Tra smarrimento e preoccupazione per il timore di un hackeraggio in molti si sono fiondati su X (ex Twitter), il social di Elon Musk, per cercare di capire se il problema riguardasse il proprio account o si trattasse di un problema generale.

Facebook e Instagram dowm, utenti disconnessi: scatta l’allarme per i social di Meta su X

In pochi istanti gli hashtag Facebook e Instagram down sono andati in trend topic con segnalazioni da tutto il mondo per l’improvviso disservizio dei social del gruppo Meta. Non è chiaro cosa sia accaduto.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sul down che ha mandato in tilt Facebook e Instagram. Per chi utilizza i social per lavoro o per comunicare con i familiari sono momenti di trepidazione nell’attesa della riattivazione o di notizie da Meta. Da successive indiscrezioni è emerso che un virus ha mandato in tilt le piattaforme e che i tecnici stanno riavviando i server dopo aver provveduto ad eliminare il problema.