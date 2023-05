Instagram down 22 maggio, impossibile aggiornare il feed: cos’è successo

Le segnalazioni su Instagram down sono iniziate pochi minuti dopo la mezzanotte. Numerosi utenti tra domenica 21 e lunedì 22 maggio hanno segnalato su Twitter di non riuscire ad aggiornare il feed della App di Meta. Un disservizio evidenziato da downdetector.it con picco intorno alle 00:21.

Instagram down, segnalazioni da tutto il mondo: impossibile condividere Stories e Reels

Al momento gli utenti sono impossibilitati ad aggiornare anche le Stories e i Reels, altri hanno evidenziato messaggi di errore. Al momento Meta non ha chiarito i motivi del down che sta impendendo a chi ha un account su Instagram di aggiornarlo o semplicemente visionare le Stories delle persone seguite.

Quasi certamente, com’è accaduto in altre circostanze, si tratta di problematiche relative alle infrastrutture della App. Agli utenti non resta che attendere l’intervento degli ingegneri di Meta per il ripristino di Instagram. Nei giorni scorsi Facebook era stato interessato da un bug. Il social inviava richieste di amicizia automatiche a tutti i profili visualizzati dagli utenti.