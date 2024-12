Facebook, Instagram e WhatsApp, le app di Meta down l’11 dicembre: cosa sta succedendo

Migliaia di utenti delle piattaforme social di Meta – Facebook, Instagram e Whatsapp – hanno registrato malfunzionamenti. Secondo Downdetector negli Stati Uniti attorno alle 18:50 ora italiana sono arrivate circa 105.000 segnalazioni per problemi su Facebook (arrivate poi a 200.000), oltre 70.000 per Instagram e circa 12.000 per Whatsapp.

Facebook, Instagram e WhatsApp, Meta fa chiarezza su X: ‘Disservizi dovuti ad un problema tecnico’

Problemi sono stati registrati anche dagli utenti italiani, soprattutto nel Nord Italia ma con il trascorrere dei minuti le segnalazioni sono arrivate da quasi tutta la penisola. Al momento, il malfunzionamento sembra essere sulla via della soluzione. “Siamo consapevoli che un problema tecnico sta influenzando la capacità di alcuni utenti di accedere alle nostre app. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente” – la comunicazione di Meta su X.

Molti utenti si sono riversati sul social di Elon Musk, come spesso accade in queste occasioni, su X per segnalazione disservizi o per chiedere informazioni. L’hashtag #WhatsappDown è entrato subito tra quelli più utilizzati.