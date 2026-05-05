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Famiglia nel bosco, una delle gemelline in ospedale: crisi respiratoria e nuovo capitolo del caso

DiRedazione

Pubblicato: 5 Mag, 2026 - ore: 19:10 #bambina, #crisi respiratoria, #famiglia nel bosco
Lo straziante salute di Catherine e Nathan ai figliCatherine e Nathan con i figli

La bambina ricoverata: crisi respiratoria e condizioni sotto controllo

Il caso della famiglia nel bosco torna al centro dell’attenzione con un nuovo sviluppo. Una delle due gemelline, una bambina di 7 anni, è stata ricoverata nel reparto di Pediatria dell’ospedale San Pio dopo aver accusato una crisi respiratoria.

A dare notizia del ricovero è stata la Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, Marina Terragni, che ha fornito i primi aggiornamenti sulle condizioni della minore. Secondo quanto comunicato dalla struttura sanitaria, si tratterebbe di una patologia ostruttiva, riconducibile a un quadro compatibile con un’influenza stagionale.

Le condizioni della bambina non destano particolare preoccupazione e la situazione è attualmente sotto controllo.

I sintomi e il trasferimento in ospedale

La piccola, già in passato colpita da episodi di bronchite, ha iniziato ad accusare difficoltà respiratorie nella serata di domenica. Il peggioramento del quadro clinico ha reso necessario il trasferimento in ospedale, dove è stata presa in carico dal personale sanitario.

Il ricovero, secondo quanto riferito anche dalla Garante regionale dell’Abruzzo Alessandra De Febis, è stato disposto in via precauzionale, in accordo tra i medici del reparto e la pediatra di riferimento.

L’assistenza e le visite dei genitori

Durante la degenza, la bambina è assistita dalle educatrici della struttura che ospita i minori. I genitori sono stati informati tempestivamente e hanno potuto farle visita regolarmente.

Un elemento importante in un contesto delicato come quello della famiglia, al centro di una vicenda che ha già portato all’allontanamento di tre figli, attualmente ospitati in una casa famiglia.

Il caso della famiglia nel bosco

La vicenda, che nei mesi scorsi ha suscitato un ampio dibattito, riguarda una famiglia che viveva in condizioni isolate, in un contesto ritenuto non adeguato per i minori.

Il provvedimento di allontanamento dei bambini aveva aperto un confronto tra esigenze di tutela e diritti familiari, con una serie di ricorsi e sviluppi giudiziari ancora in corso.

La posizione delle autorità e le rassicurazioni

Le autorità sanitarie e istituzionali hanno ribadito che la situazione è sotto controllo. La bambina è monitorata costantemente e, non appena le condizioni lo permetteranno, potrà essere dimessa.

Non emergono al momento elementi di particolare gravità, ma il ricovero riaccende l’attenzione su una vicenda già complessa.

Attesa per il Tribunale dei minorenni

Sul fronte giudiziario, si attende ora la risposta del Tribunale per i minorenni dell’Aquila sull’ultima istanza presentata dalla difesa. La decisione definitiva è prevista per il mese di giugno.

Un passaggio che potrebbe incidere in modo significativo sul futuro dei minori e sulla gestione complessiva del caso.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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