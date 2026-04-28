Famiglia nel bosco Palmoli, la perizia psichiatrica: genitori “non idonei”, si apre lo scenario più delicato

Catherine Birmingham e Nathan Trevallion

Un ricongiungimento che si allontana

La famiglia nel bosco di Palmoli torna al centro dell’attenzione dopo il deposito di una perizia chiave. Secondo quanto emerge, i genitori non sarebbero attualmente in grado di svolgere il loro ruolo. Una valutazione che potrebbe cambiare radicalmente il futuro dei tre figli.

Il documento, redatto dalla psichiatra incaricata dal Tribunale per i minorenni dell’Aquila, rappresenta un passaggio decisivo nel procedimento. E apre ora a scenari complessi, tra percorsi di recupero e possibili decisioni drastiche.

La dinamica: cosa emerge dalla perizia psichiatrica

La consulenza tecnica d’ufficio, composta da quasi 200 pagine, analizza nel dettaglio il profilo psicologico dei genitori. Il punto centrale è netto: Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, almeno al momento, non sarebbero in grado di esercitare pienamente la funzione genitoriale.

Dai test somministrati emergerebbe una rappresentazione della famiglia definita “instabile”, incoerente e non adeguata all’età. Un elemento che, secondo la perita, rifletterebbe una struttura emotiva fragile e poco consolidata.

Colpisce in particolare un passaggio: nella percezione dei bambini, madre e padre avrebbero “dieci anni”. Un dato simbolico, ma indicativo di una relazione percepita come non adulta.

I segnali più preoccupanti: il ruolo dei bambini

Uno degli elementi più rilevanti riguarda i disegni realizzati dai minori durante le valutazioni. Nella cosiddetta “famiglia immaginaria”, non compaiono figure umane ma solo animali.

Un dettaglio che, secondo gli specialisti, rappresenterebbe un segnale di “sofferenza” e possibile disagio profondo. Non si tratta di una semplice espressione creativa, ma di un indicatore utilizzato in ambito clinico per comprendere dinamiche emotive complesse.

È proprio questo tipo di elemento a rafforzare la lettura complessiva della perizia: un contesto familiare percepito come fragile, non strutturato e potenzialmente destabilizzante per i minori.

I soccorsi e gli interventi: il nodo del trauma

Parallelamente alla perizia, il dibattito si è spostato anche sulle conseguenze psicologiche per i bambini. Secondo alcuni esperti intervenuti pubblicamente sul caso, i minori starebbero vivendo una doppia forma di trauma.

Da un lato, l’allontanamento dall’ambiente in cui erano cresciuti. Dall’altro, la separazione dai genitori. Due elementi che, combinati, possono avere effetti profondi nel tempo.

La letteratura scientifica, in questi casi, evidenzia rischi concreti: sviluppo di disturbi emotivi, difficoltà cognitive e problematiche comportamentali. Una prospettiva che rende ancora più delicata ogni decisione futura.

Le indagini e cosa può succedere ora

Dal punto di vista procedurale, la perizia non è ancora definitiva. I consulenti di parte avranno trenta giorni per presentare osservazioni, seguiti da un ulteriore mese per la relazione conclusiva.

Nel frattempo, si delineano due scenari principali.

Il primo prevede l’avvio di un percorso di recupero della capacità genitoriale, con l’obiettivo di un eventuale ricongiungimento familiare. Un processo che potrebbe richiedere tempi lunghi e verifiche costanti.

Il secondo, molto più drastico, è la decadenza della responsabilità genitoriale e la conseguente dichiarazione di adottabilità dei bambini.

Cosa significa davvero questo caso

Non è il primo caso in cui una perizia psichiatrica incide in modo così determinante sul destino di una famiglia. Tuttavia, la particolarità della famiglia nel bosco di Palmoli sta nella sovrapposizione tra isolamento ambientale, fragilità relazionale e impatto sui minori.

Qui non si discute solo di idoneità genitoriale, ma di un modello di vita che ha influenzato profondamente lo sviluppo dei bambini. Ed è proprio questo elemento a rendere il caso diverso da altri simili.

La vera questione, ora, non è solo stabilire cosa sia accaduto. Ma capire quale sia la soluzione meno dannosa per i minori, in un equilibrio complesso tra tutela, affetti e futuro.