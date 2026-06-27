Fatma muore a 24 anni davanti alla sua famiglia, il figlio di 6 mesi vola fuori dal minivan: lotta tra la vita e la morte

L'auto dopo il tragico incidente di Borgo Panigale

La tragedia sull’A14 tra Borgo Panigale e Zola Predosa

Doveva essere un normale viaggio in famiglia, ma si è trasformato in una tragedia sull’autostrada A14, nel tratto compreso tra Borgo Panigale e Zola Predosa, alle porte di Bologna. Fatma Ghallad, 24 anni, è morta nel violento ribaltamento del minivan sul quale viaggiava insieme ai genitori, ai fratelli e al figlio di appena sei mesi.

Il piccolo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo, precipitando nella scarpata per circa tre metri. Trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna, è ricoverato in Rianimazione e le sue condizioni sono considerate gravissime.

Il ribaltamento sull’A14

L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino, al chilometro 1 dell’A14, nel nodo autostradale bolognese.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, il minivan avrebbe improvvisamente sbandato per poi ribaltarsi più volte, senza coinvolgere altri veicoli. Restano ancora da chiarire le cause dell’uscita di strada: tra le ipotesi al vaglio degli investigatori figurano un colpo di sonno, una distrazione del conducente o un improvviso malore.

Il tratto autostradale è rimasto chiuso per circa un’ora, provocando rallentamenti e code.

Fatma morta sul colpo, gravissimo il figlio

Per Fatma Ghallad non c’è stato nulla da fare. La giovane mamma, originaria dell’Egitto e residente con la famiglia a Reggio Emilia, è stata sbalzata fuori dal veicolo ed è morta sul colpo.

Con lei c’era il figlio di appena sei mesi, che secondo le prime informazioni si trovava tra le sue braccia al momento dell’incidente. Anche il neonato è stato scaraventato fuori dal minivan, finendo nella scarpata sottostante dopo un volo di circa tre metri.

I sanitari del 118, intervenuti con quattro ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ora si trova ricoverato in terapia intensiva.

Feriti anche i nonni e gli zii

Sul minivan viaggiava l’intera famiglia della giovane.

Sono rimasti feriti anche i genitori di Fatma, rispettivamente di 55 e 48 anni, ricoverati in Medicina d’urgenza. Le loro condizioni, inizialmente apparse molto serie, sono successivamente migliorate e non sarebbero in pericolo di vita.

Feriti in maniera più lieve anche i due fratelli della vittima, di 10 e 16 anni, entrambi ricoverati nel reparto di Pediatria.

Indagini sulla dinamica

Gli agenti della Polizia Stradale hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto.

L’obiettivo è stabilire cosa abbia provocato la perdita di controllo del mezzo, che si è ribaltato improvvisamente senza il coinvolgimento di altri veicoli.

La tragedia dell’A14 si aggiunge a un fine settimana già segnato da numerosi incidenti mortali sulle strade italiane, con vittime registrate in diverse regioni del Paese. Intanto, a Bologna, l’attenzione resta concentrata sulle condizioni del piccolo di sei mesi, che continua a lottare tra la vita e la morte dopo il terribile volo fuori dal minivan.