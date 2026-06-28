Klaudia scompare nel nulla da due mesi, l’appello della famiglia: ‘Lavora in un hotel di lusso, dateci un segno che è viva’

Klaudia Przybyło

La 35enne polacca vive a Londra da quindici anni ed è sparita il 24 aprile

Sono trascorsi oltre due mesi dall’ultima volta in cui qualcuno ha avuto sue notizie. Da allora il telefono è spento, nessun messaggio, nessuna telefonata, nessun segnale. È un mistero la scomparsa di Klaudia Przybyło, 35 anni, cittadina polacca residente a Londra, dove vive e lavora da circa quindici anni. La famiglia e gli amici sono ormai disperati e hanno deciso di lanciare un nuovo appello affinché chiunque possa averla vista si faccia avanti.

La donna, secondo quanto ricostruito, lavorava in un prestigioso hotel a cinque stelle di Mayfair, uno dei quartieri più esclusivi della capitale britannica, e nulla lasciava presagire una scomparsa così improvvisa.

L’ultima telefonata e poi il silenzio

L’ultima volta che Klaudia è stata vista risale al 24 aprile. Quel giorno avrebbe dovuto incontrare un’amica, appuntamento al quale però non si è mai presentata.

Da quel momento il suo cellulare risulta spento o irraggiungibile e nessuno, né familiari né conoscenti, è più riuscito a mettersi in contatto con lei.

La 35enne viveva a Londra dopo aver lasciato la Bassa Slesia, in Polonia, quando aveva appena vent’anni. Negli anni si era costruita una nuova vita nel Regno Unito, lavorando nel settore alberghiero.

Lavorava in uno degli hotel più esclusivi di Londra

Secondo diverse fonti britanniche Klaudia Przybyło era impiegata al The Connaught Hotel, storico albergo di lusso nel quartiere di Mayfair, dove una sola notte può arrivare a costare oltre 1.000 sterline.

L’ultimo indirizzo conosciuto della donna è Cobham Road, nel quartiere londinese di Haringey, ma da settimane nessuno l’avrebbe più vista entrare o uscire dall’abitazione.

Le circostanze della scomparsa continuano quindi ad alimentare la preoccupazione dei suoi cari.

L’appello della famiglia: “Non sei sola”

Attraverso i social e gli organi di informazione, parenti e amici hanno diffuso un messaggio carico di emozione nella speranza che Klaudia possa leggerlo oppure che qualcuno possa fornire informazioni utili.

“Klaudia, siamo tutti molto preoccupati per te. Sono passati due mesi senza alcun contatto. Qualunque cosa sia successa, ricorda che puoi sempre contare su di noi. Non sei sola. Ti chiediamo soltanto di darci un segno che sei al sicuro.”

L’appello prosegue invitando chiunque abbia visto la donna o disponga anche del più piccolo dettaglio a contattare immediatamente le autorità competenti.

L’identikit della 35enne

Klaudia viene descritta come una donna alta circa 1 metro e 60, di corporatura esile, con lunghi capelli lisci biondo scuro, occhi azzurri e un caratteristico tatuaggio a forma di simbolo dell’infinito sul polso destro, particolare che potrebbe aiutare nell’identificazione.

La famiglia ribadisce che ogni informazione, anche apparentemente insignificante, potrebbe rivelarsi decisiva per riportarla a casa.

Le autorità britanniche invitano chiunque ritenga di averla vista o abbia elementi utili alle indagini a rivolgersi immediatamente alla polizia. Dopo oltre due mesi di silenzio, l’unica speranza di parenti e amici è ricevere finalmente quella telefonata o quel messaggio che possa mettere fine a un’attesa diventata sempre più angosciante.