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Federica Galassati scomparsa a Roma: l’ultimo avvistamento in metro e l’appello disperato della famiglia

DiRedazione

Pubblicato: 25 Mar, 2026 - ore: 18:43 #Federica Galassati scomparsa, #Roma
Federica GalassatiFederica Galassati

Chi è Federica Galassati e cosa è successo a Roma?

È scomparsa nel nulla e con il passare delle ore cresce l’angoscia. Federica Galassati, 35 anni, residente a Roma, ha fatto perdere le proprie tracce nel tardo pomeriggio di domenica 22 marzo 2026.

La donna si è allontanata dalla sua abitazione nel quartiere Colli Albani intorno alle 18, senza più fare ritorno. Da quel momento, il silenzio.

La famiglia ha immediatamente lanciato l’allarme e sporto denuncia, temendo per le sue condizioni di salute.

L’ultimo avvistamento: ripresa alla metro Spagna

Un elemento chiave arriva dalle telecamere della metropolitana. Federica è stata ripresa sulla banchina della fermata Spagna intorno alle 19, circa un’ora dopo l’allontanamento da casa.

Un dettaglio che apre diversi scenari: la donna potrebbe essersi spostata in altre zone della Capitale, tra Boccea, Aurelio, Termini o Tiburtina, forse con l’intenzione di prendere un treno o un autobus.

Ma da quel momento, nessun’altra segnalazione certa.

Perché la scomparsa è particolarmente preoccupante?

La situazione è resa ancora più delicata da un fattore decisivo: Federica Galassati è una persona fragile e necessita di assumere farmaci regolarmente.

Secondo quanto riferito dai familiari, al momento della scomparsa non aveva con sé né telefono né denaro, se non pochi euro.

Un quadro che rende il ritrovamento urgente e prioritario.

Identikit e abbigliamento: come riconoscere Federica Galassati

Al momento della scomparsa, la donna presentava queste caratteristiche:

  • Altezza: 1,75 m
  • Peso: circa 75 kg
  • Capelli: biondi, lunghi e lisci
  • Occhi: marroni
  • Segni particolari: occhiali da vista

Indossava:

  • giubbotto nero con pelliccia
  • maglione nero
  • jeans blu
  • scarpe nere tipo Converse (alte, con suola bianca)

Un identikit preciso, fondamentale per facilitare eventuali segnalazioni.

L’appello della famiglia: “Aiutateci, ha bisogno di farmaci”

Le parole dei familiari sono cariche di preoccupazione:

“Aiutateci, nostra figlia ha bisogno di assumere farmaci”

Un appello che si fa sempre più urgente con il passare delle ore.

Anche il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV si è attivato per diffondere la segnalazione e coordinare la raccolta di informazioni utili.

I contatti utili: cosa fare se si hanno informazioni

Chiunque abbia visto Federica o abbia informazioni utili è invitato a contattare immediatamente:

  • Numero unico di emergenza: 112
  • Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV: 388 1894493

Ogni dettaglio, anche apparentemente insignificante, potrebbe essere decisivo.

Un precedente che riaccende la speranza

Non è la prima volta che Federica scompare. Sei anni fa si era già allontanata nella zona di Tor San Lorenzo, ad Ardea, ma in quell’occasione fu ritrovata dopo 24 ore.

Un precedente che oggi rappresenta l’unico spiraglio di speranza per una famiglia che vive ore di angoscia.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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