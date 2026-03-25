Gino Paoli, funerali segreti e ultimo desiderio: il ritorno a Boccadasse, le ceneri disperse e il ricordo della figlia

Gino Paoli, le ceneri disperse in mare a Boccadasse

Gino Paoli morto: perché i funerali sono stati tenuti segreti?

L’addio a Gino Paoli si è consumato lontano dai riflettori, in perfetta coerenza con la volontà della famiglia. Il cantautore genovese, scomparso a 91 anni nella sua casa sulle alture di Quinto, ha ricevuto un ultimo saluto in forma strettamente privata, quasi blindata.

Le esequie si sono già svolte, senza annunci ufficiali né partecipazione pubblica. Una scelta precisa: proteggere il dolore e preservare l’intimità di un momento profondamente personale.

Dove si sono svolti i funerali di Gino Paoli?

La cerimonia si è tenuta a Genova, all’interno del suggestivo cimitero monumentale di Staglieno, luogo simbolico della memoria cittadina. Qui si è svolto un rito laico, essenziale e raccolto, alla presenza esclusiva dei familiari più stretti e di pochissimi addetti.

Successivamente, il corpo è stato cremato presso il Tempio Laico della Socrem, sempre nel capoluogo ligure. Un percorso discreto, senza clamore, come richiesto espressamente dai suoi cari.

L’ultimo desiderio: le ceneri di Gino Paoli disperse a Boccadasse

Ma è nel finale che la storia si fa poesia. Perché l’ultimo desiderio di Gino Paoli racconta più di qualsiasi biografia.

Le sue ceneri, una volta riconsegnate alla famiglia, saranno disperse nel mare davanti a Boccadasse, il borgo marinaro che il cantautore ha sempre considerato casa dell’anima.

Un ritorno simbolico, quasi circolare, tra le onde di quel tratto di costa che ha ispirato la sua musica e la sua visione del mondo.

Chi era davvero Gino Paoli? Il legame indissolubile con Genova

Parlare di Gino Paoli significa raccontare una parte fondamentale della musica italiana, ma anche un’identità profondamente radicata nel territorio.

Genova, con i suoi contrasti e le sue luci, è stata molto più di uno sfondo: è stata matrice creativa, rifugio, orizzonte emotivo.

E proprio per questo, la scelta di restare – anche dopo la morte – legato al mare ligure assume un significato potente.

Il ricordo della figlia Amanda Sandrelli: “Babbo mio”

A rompere il silenzio istituzionale è stato un gesto intimo, ma capace di toccare migliaia di persone. Amanda Sandrelli, figlia dell’artista, ha condiviso sui social uno scatto in bianco e nero che li ritrae insieme.

Una foto semplice, autentica, accompagnata da poche parole:

“Babbo mio”, seguite da un cuore.

Un messaggio che ha immediatamente generato una valanga di reazioni, tra cui quelle di volti noti dello spettacolo come Alessandro Gassmann e Bianca Guaccero.

Un lutto privato che, inevitabilmente, diventa collettivo.

Un addio lontano dai riflettori, ma carico di significato

La morte di Gino Paoli segna la fine di un’epoca, ma il modo in cui è stato salutato racconta molto del suo spirito.

Niente celebrazioni pubbliche, niente spettacolarizzazione: solo silenzio, mare e memoria.

Un addio coerente con una figura che ha sempre mantenuto una certa distanza dal clamore, pur restando centrale nella cultura italiana.