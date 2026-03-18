Femminicidio a Bergamo, Valentina Sarto uccisa in casa a coltellate, arrestato il marito: ‘Sposati da un anno’

Valentina Sarto e Vincenzo Dongellini

Chi era Valentina Sarto, uccisa nella sua casa a Bergamo, Vincenzo Dongellini ha tentato il suicidio

Si chiamava Valentina Sarto, aveva 42 anni ed era originaria di Bologna. È lei la vittima dell’ennesimo femminicidio consumato tra le mura domestiche, questa volta a Bergamo, in via Pescaria.

Una vita spezzata all’interno della propria abitazione, nel luogo che dovrebbe rappresentare sicurezza. Era sposata da meno di un anno con Vincenzo Dongellini, 49 anni di Imola, ma la loro relazione durava da circa dieci anni. L’uomo era padre di una figlia avuta da una precedente relazione.

Una storia apparentemente normale, finita nel modo più tragico.

Cosa è successo nell’appartamento: la ricostruzione dell’omicidio

Il delitto si è consumato nella tarda mattinata. A dare l’allarme è stata una chiamata al 118.

Quando i soccorritori e la polizia sono arrivati nell’appartamento, la scena era già drammatica: Valentina Sarto giaceva senza vita, colpita più volte con un coltello in punti vitali.

Secondo le prime ricostruzioni, a colpirla sarebbe stato proprio il marito. Un’aggressione violenta, avvenuta all’interno della casa, senza testimoni diretti ma con elementi che hanno indirizzato subito le indagini.

Il marito arrestato dopo il tentato suicidio

Dopo l’omicidio, Vincenzo Dongellini avrebbe tentato di togliersi la vita, senza riuscirci.

È stato soccorso e trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è stato medicato e successivamente arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. Attualmente si trova piantonato in ospedale.

Un quadro che rafforza l’ipotesi investigativa principale: un delitto maturato all’interno della relazione di coppia.

Nessuna denuncia, ma tensioni raccontate dai vicini

Dai primi accertamenti non risultano precedenti segnalazioni o interventi delle forze dell’ordine per violenze domestiche.

Un dato che spesso accompagna tragedie simili. Tuttavia, emergono testimonianze di vicini che riferiscono di litigi frequenti tra i due.

Elementi che ora saranno valutati dagli inquirenti per ricostruire il contesto in cui è maturato il delitto.

Le indagini e la scena del crimine

La scena è stata a lungo isolata per consentire i rilievi della polizia scientifica.

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire nel dettaglio la sequenza degli eventi e capire cosa sia accaduto nelle ore precedenti all’omicidio.

Il fascicolo è coordinato dalla Procura di Bergamo, che nelle prossime ore dovrà delineare il quadro delle responsabilità.

Il dolore della città e le parole della sindaca

La notizia ha colpito profondamente la città. La sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha parlato di una “ferita profonda” per tutta la comunità.

Un femminicidio che riporta al centro un tema drammaticamente attuale: la violenza che nasce e cresce dentro le relazioni.

“Non inizia all’improvviso”, ha sottolineato la sindaca, ma si sviluppa nel tempo, spesso in modo invisibile, tra controllo, isolamento e pressioni quotidiane.

Un altro femminicidio che interroga la società

Quello di Valentina Sarto è l’ennesimo caso che si consuma tra le mura domestiche, senza segnali evidenti per le istituzioni ma, forse, con segnali percepiti da chi stava intorno.

Una tragedia che riaccende il dibattito sulla prevenzione e sulla capacità di intercettare situazioni di rischio prima che sia troppo tardi.

Una storia che lascia domande aperte

Perché accade ancora? Perché spesso non emergono segnali ufficiali? E cosa si può fare per intervenire prima?

Sono le domande che restano dopo ogni femminicidio. Domande senza risposte immediate, ma che tornano con forza ogni volta che una vita viene spezzata così.