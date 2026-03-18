Torino, bimbo di 11 mesi muore soffocato mentre la mamma è in ospedale per il parto

Cosa è successo a Torino: la disperata telefonata della zia
Una chiamata disperata, poi la corsa contro il tempo. “Correte, mio nipote sta soffocando”. È iniziato così, intorno alle 20:30, il dramma consumato in un appartamento di via Cappelli, nel quartiere Parella di Torino.
Dall’altra parte del telefono, la zia del piccolo, un bimbo di appena 11 mesi, rimasto senza respiro dopo aver ingerito un boccone di cibo. I soccorsi sono partiti immediatamente, con due ambulanze inviate sul posto nel giro di pochi minuti.
Ma quando i sanitari sono entrati in casa, la situazione era già gravissima.
I soccorsi e il tentativo disperato di salvarlo
I paramedici hanno iniziato subito le manovre di rianimazione. Per circa 25 minuti hanno provato a riattivare le funzioni vitali del bambino, prima nell’abitazione e poi durante il trasporto d’urgenza verso l’ospedale Maria Vittoria.
Un intervento lungo, intenso, senza pause. Ma il piccolo era già in arresto cardiaco.
All’arrivo in ospedale, i medici hanno tentato ancora di salvarlo. Senza successo. Il bambino è morto poco dopo.
La dinamica: un boccone fatale
Secondo le prime informazioni, il piccolo sarebbe stato soffocato da un boccone rimasto incastrato nelle vie respiratorie.
Un evento improvviso, rapidissimo, che non ha lasciato margini di intervento, nonostante la tempestività dei soccorsi.
Saranno però gli accertamenti e l’eventuale autopsia a chiarire con precisione cosa sia accaduto.
La madre in ospedale per partorire: il dettaglio che rende tutto ancora più drammatico
A rendere ancora più straziante la vicenda c’è un particolare: la madre del bambino si trovava già ricoverata nello stesso ospedale Maria Vittoria, in attesa di partorire.
Il piccolo, al momento della tragedia, era a casa con la zia.
Una coincidenza che amplifica il dolore di una famiglia colpita da una perdita improvvisa e devastante.
Le indagini della polizia e l’inchiesta della Procura
Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica.
Come avviene in questi casi, la Procura aprirà un fascicolo d’indagine. Un atto dovuto, soprattutto quando è coinvolto un minore.
Al momento, dalle prime verifiche, non emergerebbero elementi diversi da quelli riconducibili a una tragica fatalità.
Una giornata nera per l’ospedale Maria Vittoria
Quella di martedì 17 marzo è stata una giornata particolarmente drammatica per l’ospedale torinese.
Nelle stesse ore, infatti, è morta anche una ragazzina di 12 anni, colpita da una grave emorragia cerebrale mentre stava per andare a scuola.
Due tragedie diverse, ma accomunate da un epilogo identico: l’arrivo in ospedale già in condizioni disperate e i tentativi inutili dei medici.
Una tragedia che riapre il tema della sicurezza dei bambini
La morte del piccolo riporta al centro un tema delicato: la sicurezza alimentare nei bambini così piccoli.
Eventi come questo, purtroppo, possono verificarsi in pochi secondi. E spesso non lasciano il tempo necessario per intervenire.
Il dolore di una famiglia e una comunità sotto shock
Resta il silenzio di una casa, il dolore di una famiglia e una tragedia che lascia senza parole.
Una storia breve, consumata in pochi minuti, che si chiude con una corsa in ambulanza e una porta d’ospedale che non è riuscita a cambiare il destino.