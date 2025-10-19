Femminicidio a Bologna: Nadia Khaidar muore dopo 3 mesi di agonia, l’ex compagno accusato di omicidio

Nadia Khaidar

Nadia Khaidar era stata picchiata ed accoltellata da Redouane Ennakhali

Non ce l’ha fatta Nadia Khaidar, 50 anni, cittadina marocchina residente da anni a Bologna. È morta dopo quasi tre mesi di ricovero e sofferenza a seguito della brutale aggressione avvenuta il 27 luglio scorso in via del Cossa, nel quartiere Santa Viola. Era stata picchiata e accoltellata dal suo ex compagno, Redouane Ennakhali, 44 anni, connazionale e già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo era stato arrestato con l’accusa iniziale di tentato omicidio: ora l’ipotesi di reato si aggrava a omicidio.

Dall’aggressione al decesso: 3 mesi di lotta tra la vita e la morte

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Nadia lavorava come addetta alle pulizie in un hotel della zona delle Due Torri. Viveva in un appartamento in condivisione con una cugina e un nipote. Quella domenica di luglio, l’ex compagno — che non aveva accettato la fine della relazione — le avrebbe speronato l’auto, costringendola a fermarsi. Poi l’avrebbe raggiunta in casa, dove è iniziato l’incubo.

Picchiata, accoltellata, sbattuta contro mobili e vetri: quando i Carabinieri sono entrati, Nadia era a terra coperta di sangue, in fin di vita, con il volto tumefatto.

L’intervento dei vicini, allarmati dalle urla strazianti, ha probabilmente evitato il decesso sul colpo. L’aggressore è stato arrestato dai Carabinieri del Radiomobile poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

Ricovero disperato: tre mesi tra rianimazione e speranza

Trasportata d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Bologna, Nadia era arrivata in prognosi riservata. Ha trascorso oltre un mese nel reparto di Rianimazione, poi è stata trasferita nell’ospedale Santa Viola, dove è deceduta ieri mattina nonostante le cure continue.

La sua storia aveva commosso Bologna e l’Italia, diventando un nuovo simbolo di femminicidio e violenza di genere.

Indagini coordinate dalla Procura: l’accusa diventa omicidio

Le indagini sono coordinate dal Pubblico Ministero Domenico Ambrosino. Con il decesso della donna, per Ennakhali l’accusa passa da tentato omicidio a omicidio volontario aggravato. Gli investigatori stanno lavorando anche per ricostruire eventuali precedenti denunce di violenza o minacce mai formalizzate.

Il ricordo della migliore amica: “Aveva un cuore d’oro”

La città è sotto choc. Le amiche e le colleghe descrivono Nadia Khaidar come una donna silenziosa, gentile e operosa. La migliore amica ha raccontato:

“Ci siamo state sempre vicine nei momenti più difficili. Sei stata una donna forte, Nadia. Avevi un cuore d’oro. Non ti dimenticherò mai.”

Violenza di genere: numeri da emergenza nazionale

Il caso di Nadia si aggiunge alla lunga lista di donne uccise in contesti familiari o sentimentali. Solo nel 2024 sono già oltre 90 le vittime di femminicidio in Italia. Una vera emergenza sociale che continua a crescere.