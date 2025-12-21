Femminicidio a Cava de’ Tirreni, Anna Tagliaferri assassinata in casa: ferita la madre, poi il suicidio del partner

Anna Tagliaferri e Diego Di Domenico

Anna Tagliaferri accoltellata da Diego Di Domenico, choc per la morte della titolare della storica pasticceria Tirrena

Un pomeriggio di sangue e dolore ha sconvolto Cava de’ Tirreni, dove domenica intorno alle 16.30 si è consumato un nuovo femminicidio. Anna Tagliaferri, 40 anni, imprenditrice molto conosciuta in città, è stata uccisa a coltellate dal compagno, che subito dopo si è tolto la vita lanciandosi dal tetto dell’edificio in cui si trovava l’abitazione.

La tragedia si è verificata in via Ragone. L’uomo, Diego Di Domenico, 40 anni, avrebbe colpito la donna con un coltello da cucina al termine di una lite, degenerata in pochi istanti in un’aggressione mortale.

Ferita anche la madre: aveva tentato di difendere la figlia

Nel tentativo disperato di fermare l’aggressione è rimasta gravemente ferita anche la madre della vittima, Giovanna, 75 anni. La donna si sarebbe frapposta tra i due per proteggere la figlia, riportando ferite da arma da taglio. Trasportata in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

Dopo aver colpito la compagna, l’uomo è salito sul lastrico solare dello stabile e si è lanciato nel vuoto, finendo in un cortile adiacente. La caduta è stata fatale.

Inutili i soccorsi per Anna Tagliaferri

Anna Tagliaferri è stata soccorsa in condizioni disperate e trasferita d’urgenza in ospedale, ma è deceduta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso. La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro della città, lasciando sgomenta l’intera comunità.

La donna era la titolare della storica pasticceria Tirrena, attività di famiglia che lo scorso anno aveva celebrato 50 anni di storia e che solo poche settimane fa aveva ricevuto un riconoscimento per il traguardo raggiunto. L’ultimo post su Facebook era dedicato proprio alla pasticceria con uno scatto del panettone tradizionale preparato per il Natale. Nel pomeriggio, la saracinesca del locale è rimasta abbassata in segno di lutto.

Le indagini: una lite dopo il pranzo insieme

Secondo le prime ricostruzioni, la coppia non conviveva stabilmente. Nella giornata di domenica avrebbe però pranzato insieme, prima che scoppiasse un violento litigio all’interno dell’abitazione. In pochi minuti la discussione sarebbe degenerata fino all’epilogo tragico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturato il femminicidio.

Il sindaco: “Una tragedia che lascia sgomenta la città”

A confermare il decesso della donna è stato il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, presente sul luogo della tragedia.

Il primo cittadino ha disposto la sospensione di tutte le iniziative e degli eventi natalizi in programma, in segno di rispetto per la vittima e per il dolore che ha colpito l’intera comunità cavese. Tanti i messaggi di cordoglio sui social.