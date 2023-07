Femminicidio Cologno Monzese, la 20enne Sofia Castelli accoltellata dall’ex: la serata con l’amica e la lite

Ha accoltellato a morte l’ex fidanzata, la 20enne Sofia Castelli, e si è presentato al comando della Polizia locale per confessare il delitto all’alba.

La ventenne Sofia Castelli raggiunta da diversi fendenti alla gola, avevano trascorso la serata in discoteca con un’amica

Il femminicidio si è consumato a Cologno Monzese, in provincia di Milano, in un appartamento di Corso Roma nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 luglio. Il ragazzo, il 23enne italiano di origine marocchina Zakaria Atqaoui, è stato interrogato in stato di fermo nella locale caserma.

L’ex, ventenne, sarebbe stata uccisa con più fendenti alla gola. L’omicidio risalirebbe alla scorsa notte ed è avvenuto nell’appartamento della vittima, dopo una serata che i due ragazzi avevano trascorso in compagnia anche di un’amica della ventenne alla discoteca The Beach di Milano.

Il 23enne ha confessato il delitto agli agenti della polizia locale di Cologno Monzese, i genitori della ragazza erano in vacanza

Secondo una prima ricostruzione avrebbe ucciso Sofia Castelli al culmine di una lite con più fendenti alla gola. Sembra che i genitori della vittima, studentessa di sociologia della Bicocca, non fossero nell’appartamento perché in vacanza in Sardegna mentre la zia ha raggiunto immediatamente l’abitazione di Corso Roma. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Sesto San Giovanni, per ricostruire la dinamica dei fatti e il movente.