Notizie Audaci

100% Notizie Audaci

Attualità

Femminicidio di Pianello Vallesina: l’autopsia conferma che Sadjide Muslija è stata uccisa a colpi di spranga

DiRedazione

Pubblicato: 12 Dic, 2025 - ore: 22:08 #femminicidio, #Pianello Vallesina, #Sadjide Muslija
Autopsia Sadjide Muslija , la donna uccisa con una sprangaAutopsia Sadjide Muslija , la donna uccisa con una spranga

I risultati dell’autopsia: colpita con una spranga di ferro

È stata uccisa con tre o quattro colpi inferti con un tubo di ferro, poi abbandonato fuori dall’abitazione, Sadjide Muslija, 49 anni, trovata morta il 3 dicembre nella sua casa di Pianello Vallesina, nel comune di Monte Roberto (Ancona).
L’autopsia, eseguita dal medico legale Angelo Montana all’istituto di medicina legale di Torrette su disposizione del pm Rosario Lioniello, ha confermato che la forma della spranga è pienamente compatibile con i traumi al volto e alle braccia riscontrati sulla vittima.

Le lesioni documentano anche un estremo tentativo di difesa da parte della donna, che avrebbe alzato le braccia per proteggersi durante l’aggressione. La morte sarebbe avvenuta tra le 3 e le 6 del mattino.

In carcere il marito: accusato di omicidio volontario aggravato

Per l’omicidio è detenuto il marito, Nazif Muslija, 50 anni, connazionale della vittima. L’uomo è accusato di omicidio volontario aggravato.
Secondo la Procura, sarebbe stato lui a colpire la moglie dopo essere rientrato in casa a seguito di un patteggiamento per maltrattamenti in famiglia ai danni della stessa Sadjide.

Dopo il delitto, l’uomo sarebbe fuggito per oltre 30 ore, fino a essere individuato in un bosco vicino Matelica (Macerata), dove tentava di togliersi la vita. A salvarlo è stato un passante con il cane.
Agli inquirenti ha dichiarato di non ricordare nulla di quella mattina.

Il contesto familiare e l’ipotesi accusatoria

La Procura aveva disposto anche un mandato di fermo internazionale, a conferma della gravità del quadro indiziario.
Il movente non è stato ancora definito pubblicamente, ma l’episodio si inserisce in un contesto già segnato da precedenti denunce e dal procedimento per maltrattamenti.

Secondo gli inquirenti, i colpi sarebbero stati inferti con estrema violenza, senza lasciare scampo alla vittima. Il tubo di ferro abbandonato fuori dalla casa rafforza la dinamica ricostruita dagli investigatori.

Una comunità colpita e un’indagine che prosegue

La morte di Sadjide Muslija ha scosso profondamente Pianello Vallesina e l’intera Vallesina, dove la donna era conosciuta.
Gli accertamenti proseguiranno con ulteriori analisi di laboratorio e la relazione conclusiva dell’autopsia. Saranno inoltre raccolte testimonianze utili a delineare le ultime ore della vittima.

Il femminicidio, avvenuto all’interno delle mura domestiche e nel silenzio della notte, si aggiunge alle tragiche storie di violenza familiare che continuano a segnare il Paese.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

Articoli correlati

Attualità

De Cecco in lutto: indagini sulla morte di Fabrizio Clemente, 53 anni, colto da malore mentre era al lavoro

Dic 12, 2025 Redazione
Attualità

Incidente sulla Piceno Aprutina, muore il 28enne Danilo Ciarrocchi: lutto a Castel di Lama

Dic 12, 2025 Redazione
Attualità

Ucciso da un proiettile vagante a Torre Annunziata, sfratto alla vedova Veropalumbo: esplode il caso

Dic 12, 2025 Redazione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Visualizza anche

Attualità

Femminicidio di Pianello Vallesina: l’autopsia conferma che Sadjide Muslija è stata uccisa a colpi di spranga

Attualità

De Cecco in lutto: indagini sulla morte di Fabrizio Clemente, 53 anni, colto da malore mentre era al lavoro

Attualità

Incidente sulla Piceno Aprutina, muore il 28enne Danilo Ciarrocchi: lutto a Castel di Lama

Attualità

Ucciso da un proiettile vagante a Torre Annunziata, sfratto alla vedova Veropalumbo: esplode il caso

Notizie Audaci è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Salerno N. 373 del 17/01/2019 Direttore responsabile Giuseppe D’Alto
© 2025 Notizie Audaci. All Rights Reserved.