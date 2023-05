Spari durante la festa scudetto del Napoli: morto 26enne, tre feriti

Un giovane di 26 anni è morto per le conseguenze di una sparatoria verificatasi tra piazzetta Volturno e corso Garibaldi intorno alle 00:30 di venerdì 5 maggio durante i festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli.

Una rapina finita male tra le ipotesi della sparatoria durante la festa scudetto del Napoli

L’uomo era arrivato in condizioni gravissime all’ospedale Cardarelli dove è deceduto poco dopo il ricovero. Altre tre persone sono rimaste ferite e sono state trasportate all’ospedale del Mare. Non è chiaro se i colpi d’arma da fuoco siano partiti in seguito ad una lite, per una rapina finita male o per un regolamento di conti. Gli agenti della Squadra mobile di Napoli indagano sull’accaduto e attraverso testimonianze e telecamere sta cercando di far luce sulla vicenda.

Tre persone, invece, sono rimaste ferite alle mani durante la festa tricolore del Napoli per l’esplosione di petardi. Sono stati ricoverati al Vecchio Pellegrini, le loro condizioni non desterebbero preoccupazioni. (notizia in aggiornamento)