Firenze, anziani intossicati in Rsa: tre morti, in 115 si sono sentiti male

Tre anziani sono morti per intossicazioni alimentare in Rsa del fiorentino

Tre anziani ospiti di Rsa in provincia di Firenze, sono morti dopo essere stati ricoverati all’ospedale di Santa Maria Nuova per una grave sindrome gastrointestinale. La vicenda risale a lunedì 10 febbraio quando alcuni ospiti avrebbero accusato dei malori poco dopo aver finito di consumare i pasti.

Le vittime dell’intossicazione nelle Rsa fiorentine

Un uomo di 88 anni e una donna di 89 anni, entrambi ospiti della Rsa “Villa Desiderio” di Settignano, sulle colline intorno di Firenze, sono deceduti all’ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze. L’altra vittima è stata registrata giovedì 13 febbraio. Era ospite di una delle residenze del Gruppo Sereni Orizzonti e si è spenta all’ospedale fiorentino di Ponte a Niccheri. Nella struttura sono arrivati i carabinieri del Nas, personale dell’ufficio igiene dell’Asl Toscana centro e i mezzi del 118, chiamati dagli operatori. Le persone coinvolte, quattro in tutto, sono state trasportate in ospedale: oltre alle due vittime, ci sono altri due ospiti ricoverati in gravi condizioni a Careggi.

Disposta l’autopsia, mentre sul caso stanno indagando gli ispettori dell’ufficio igiene dell’Asl per risalire all’eventuale errore nella catena di produzione dei pasti della mensa. Il lotto sarebbe partito dal centro di cottura di un’altra casa di riposo, sempre del Fiorentino, adesso chiusa per accertamenti. Gli ospiti in totale sono 179: in 115 hanno accusato disturbi alla fine del pasto, anche se solo 7 di loro sono finiti in ospedale.

Il pasto preparato al centro cottura della Rsa Monsavano

Gli ispettori dell’ufficio d’Igiene dell’Asl Toscana Centro stanno svolgendo accertamenti sul centro cottura della Rsa Monsavano di Pelago (Firenze), dove è stato preparato il pasto distribuito nelle residenze in cui si sono verificati i malori tra gli anziani, e stanno effettuando verifiche su campioni di cibo. La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo sul caso e ha disposto l’esame autoptico per le prime due vittime.

Un quarto anziano ospite di una delle strutture coinvolte nella vicenda è morto nelle ultime ore ma il decesso non sarebbe riferibile all’intossicazione alimentare. La cucina della struttura è stata momentaneamente chiusa per accertamenti, ha fatto sapere la proprietà, che a “La Nazione” ha assicurato che “la sicurezza dei nostri ospiti è ciò che più ci interessa”.