Follie per la presenza di Allu Arjun al cinema: muore mamma 30enne, arrestato l’attore in India

L’attore indiano Allu Arjun è stato incriminato dalla Polizia di Hyderabad con l’accusa di avere provocato la morte di una fan. L’accusa ha portato ad un breve fermo preventivo della superstar, che poche ore dopo, presentandosi in tribunale tra una ressa di centinaia di fan, ho ottenuto dal magistrato il beneficio della libertà provvisoria, per due settimane.

L’attore Allu Arjun si è presentato alla prima del film al cinema a Hyderabad e si è scatenato il caos

Un video su X, condiviso dall’emittente TV9, mostrava l’attore con in mano una tazza di caffè mentre parlava con gli agenti venuti ad arrestarlo. L’incidente è avvenuto lo scorso 4 dicembre, a Hyderabad, in occasione della prima del nuovo film di Arjun “Pushpa 2: The Rule”, quando, in un cinema in cui si proiettava la pellicola, si è creata tra la folla una situazione di confusione ingestibile, che ha portato alla morte di una donna di 30 anni e al ferimento di suo figlio, un bambino di otto anni, che è tuttora ricoverato in gravi condizioni.

L’attore, 42 anni, adorato dal pubblico soprattutto nel sud dell’India, è accusato di avere suscitato il caos quando si è presentato nel cinema. Subito dopo l’incidente si era detto “devastato dall’accaduto”, e aveva promesso alla famiglia della donna “tutta l’assistenza possibile per aiutarli a superare questo momento”.

#AlluArjun has been detained by Chikkadpalli police in connection with the Sandya Theatre women's death case.#JhukegaNahi pic.twitter.com/trY7U6lmiB — Sandeep Panwar (@tweet_sandeep) December 13, 2024

Morta una donna di 30 anni, ferito il figlio: arrestato l’attore, il titolare e il responsabile della sicurezza del cinema

Informato dell’incriminazione e del fermo di Arjun , il marito della vittima si è detto disposto a ritirare immediatamente la denuncia che aveva presentato la direzione del locale e la sicurezza. “Non credo che la tragedia si possa imputare all’attore” – ha detto ai giornalisti. Nei giorni scorsi la polizia ha già arrestato per merito al caso sette persone, tra cui il titolare e i responsabili della sicurezza del cinema.