Vasco Rossi si scaglia contro Salvini sul Codice della strada: cosa ha detto, i rischi per chi assume cannabis

Nuovo affondo di Vasco Rossi nei confronti del Ministro delle infrastrutture Matteo Salvini dopo l’affondo durante il concerto estivo al San Nicola di Bari. Questa volta il rocker di Zocca ha puntato l’indice sul nuovo codice della strada in vigore dal 14 dicembre con stretta su cellulare, alcol e droga.

Vasco Rossi contro Salvini: ‘Rischiate l’arresto e il ritiro della patente se avete fumato una canna una settimana prima’

“Allora ragazzi, il Ministro Salvini in questo 14 dicembre, quindi dal prossimo week end, ha fatto in modo per il vostro bene che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati potete essere arrestati e vi viene ritirata la patente per tre anni. Questo il Ministro Salvini ha deciso di fare per il vostro bene”. Il nuovo codice infatti stabilisce che per disporre il ritiro della patente, le forze dell’ordine non dovranno più dimostrare che la persona sia stato sorpresa a guidare in “stato di alterazione psico-fisica”. Sarà sufficiente un test che certifichi l’assunzione di marijuana o altre sostanze stupefacenti illegali per sospendere la patente del malcapitato o della malcapitata fino a tre anni.

A far temere i consumatori di cannabis e altre sostanze sono i test che vengono utilizzati per accertare il consumo. Nel caso del Thc, il principio attivo della marijuana, vengono comunemente utilizzati test salivari, che possono dare risultato positivo anche a tre giorni di distanza dall’effettivo uso della sostanza. Se si utilizzasse il test delle urine tracce di Thc si potrebbe trovare anche un mese dopo l’assunzione. Deroghe sono previste per chi fa una blanda terapia con cannabis terapeutica.

Vasco Rossi la tocca piano su Salvini pic.twitter.com/0V93dTojIS — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 14, 2024

L’allarme degli assuntori di Thc per i test di controllo, Salvini: ‘Regole che vogliono salvare le vite’

Al momento Salvini non ha replicato alle affermazioni di Vasco Rossi. “Sono tutte regole che vogliono salvare vite: il telefonino al volante, l’uso di droga e l’abuso di alcol, fregare il posto ai disabili, scorrazzare in monopattino… non si potrà più. Casco, targa, assicurazione , giù dai marciapiedi. Quindi conto che diminuisca il numero di incidenti” – ha riferito nel augurare buon lavoro agli agenti delle polizie locali, della polizia stradale e dei carabinieri in vista dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada.