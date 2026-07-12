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Wimbledon, gli occhi anche su Laila Hasanovic: il dettaglio nel box di Jannik Sinner durante la finale non passa inosservato

DiRedazione

Pubblicato: 12 Lug, 2026 - ore: 22:09 #Laila Hasanovic, #Sinner, #Wimbledon
Laila HasanovicLaila Hasanovic

Tra eleganza, tensione e un ventaglio per sfidare il caldo londinese

Non c’era soltanto la tensione di una finale da difendere. Nel box di Jannik Sinner, accanto alla famiglia e allo staff del campione azzurro, gli obiettivi delle telecamere hanno seguito anche Laila Hasanovic, la modella danese che da qualche mese è la compagna del numero uno del tennis mondiale.

Mentre sul Centre Court si giocava uno dei match più importanti della stagione, lei ha vissuto ogni scambio con discrezione, senza mai cercare la ribalta, ma finendo comunque sotto i riflettori dei fotografi.

Il ventaglio diventa protagonista

A catturare l’attenzione è stato soprattutto un piccolo dettaglio.

Con il termometro vicino ai 30 gradi, Laila Hasanovic ha affrontato il caldo londinese con un elegante ventaglio, utilizzato per tutta la durata dell’incontro.

Un’immagine rilanciata anche dal The Sun, che ha raccontato come la modella abbia seguito la finale alternando momenti di tensione a sorrisi, senza mai distogliere lo sguardo dal campo.

L’emozione per il bis di Sinner

Dopo il primo set perso, anche nel box del campione si è respirata inevitabilmente un po’ di apprensione.

Poi, punto dopo punto, è arrivata la rimonta che ha consegnato a Sinner il secondo titolo consecutivo a Wimbledon.

La gioia della modella è esplosa soltanto all’ultimo punto, quando il numero uno del mondo ha potuto festeggiare davanti al suo team e alle persone più vicine.

Il fair play che ha colpito anche fuori dal campo

Tra i momenti più applauditi della finale c’è stato anche il gesto di Sinner nei confronti di Alexander Zverev.

Quando il tedesco è scivolato durante uno scambio, l’azzurro ha attraversato immediatamente la rete per verificare le sue condizioni e aiutarlo a rialzarsi, un episodio che ha raccolto applausi dal pubblico del Centrale.

La storia d’amore nata nel circuito

La relazione tra Sinner e Laila Hasanovic è diventata pubblica lo scorso autunno.

Fu proprio dopo una vittoria contro Alexander Zverev, nella finale dell’ATP di Vienna, che il campione italiano parlò per la prima volta della modella definendola «la mia ragazza».

Per Laila il mondo dello sport non rappresenta una novità. Prima della relazione con Sinner, infatti, era stata legata per circa tre anni al pilota di Formula 1 Mick Schumacher.

Oggi, però, a occupare il centro della scena è la nuova coppia del tennis mondiale, con la modella danese che continua a seguire il numero uno del ranking nei suoi appuntamenti più importanti, sempre con lo stesso stile discreto che ha mostrato anche durante la finale di Wimbledon.

Di Redazione

Giuseppe D’Alto: classe 1972, giornalista professionista dall’ottobre 2001. Ha iniziato, spinto dalla passione per lo sport, la gavetta con il quotidiano Cronache del Mezzogiorno dal 1995 e per oltre 20 anni è stato uno dei punti di riferimento del quotidiano salernitano che ha lasciato nel 2016.Nel mezzo tante collaborazioni con quotidiani e periodici nazionali e locali. Oltre il calcio e gli altri sport, ha seguito per diversi anni la cronaca giudiziaria e quella locale non disdegnando le vicende di spettacolo e tv.

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