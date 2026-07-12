Jannik Sinner concede il bis a Wimbledon: «Mamma è uscita due volte dal Royal Box», quanto ha vinto il numero uno

Sinner con la Royal Family dopo il trionfo

L’azzurro difende il titolo, la frase sulla mamma e l’incontro con William, Kate, George e Charlotte,

Per tutti resterà il giorno del secondo Wimbledon consecutivo, ma Jannik Sinner ha scelto di raccontarlo con una battuta che ha fatto sorridere il Centrale.

Durante la premiazione, infatti, il numero uno del mondo ha ringraziato il suo staff e la famiglia, soffermandosi su un dettaglio che nessuno aveva notato fino a quel momento.

«Grazie al mio team e a mia mamma. Ho visto che è uscita dal Royal Box un paio di volte…», ha detto sorridendo, lasciando intuire quanto fosse stata difficile da gestire la tensione durante la finale.

Una frase spontanea che ha strappato gli applausi del pubblico londinese e che ha raccontato meglio di qualsiasi statistica quanto fosse importante confermarsi campione. Poi a fine partita l’incontro con la Royal Family con il principe William che ha chiesto alcune informazioni tecniche all’azzurro.

Sinner entra nella storia di Wimbledon

Con il successo contro Alexander Zverev in quattro set (6-7, 7-6, 6-3, 6-4), Sinner ha centrato un’impresa riuscita soltanto ai più grandi.

L’altoatesino ha infatti difeso il titolo conquistato nel 2025, diventando uno dei pochi tennisti dell’Era Open capaci di vincere Wimbledon per due anni consecutivi.

Per il campione di San Candido è arrivata anche la centesima vittoria in carriera in un torneo del Grande Slam, un altro traguardo che certifica la sua crescita e la continuità ai massimi livelli.

Il premio vale oltre 4 milioni di euro

Oltre al prestigio sportivo, il successo porta con sé anche un assegno da capogiro.

Grazie al trionfo londinese, Sinner incassa infatti 3,6 milioni di sterline, pari a circa 4,2 milioni di euro al cambio attuale, il premio più ricco previsto da Wimbledon 2026.

Una cifra che si aggiunge ai punti conquistati nel ranking ATP e rafforza ulteriormente la sua leadership mondiale.

Le parole per Zverev

Durante la cerimonia di premiazione Sinner ha voluto rivolgere un pensiero anche allo sconfitto.

«Congratulazioni a Sasha. È stata una partita molto combattuta e sono sicuro che prima o poi vincerà questo torneo. Il suo obiettivo è diventare numero uno del mondo e credo che ci riuscirà», ha dichiarato l’azzurro.

Parole di grande sportività dopo una finale intensa, che ha confermato la crescita del tedesco nonostante la decima sconfitta consecutiva contro il numero uno del ranking.

Il Royal Box pieno di stelle

Ad assistere alla finale c’era un Royal Box ricco di volti illustri.

Presenti il principe William, Kate Middleton, il principe George e la principessa Charlotte, accolti da una standing ovation al loro ingresso sul Centrale. Tra gli ospiti anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il ministro italiano dello Sport Andrea Abodi e numerose star internazionali come Jennifer Lopez, Nicole Kidman, Dustin Hoffman e Ben Stiller.

Sotto gli occhi della famiglia reale britannica e di tante celebrità, Sinner ha così scritto un’altra pagina della storia del tennis italiano, confermandosi il padrone dell’erba londinese e aggiungendo un nuovo capitolo a una carriera che continua ad arricchirsi di record.