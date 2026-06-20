Caserta, chi era Francesca Valentino: aveva cambiato vita ai Caraibi e raccontato la sua storia in tv

Francesca Valentino

Era tornata in Repubblica Dominicana per una vacanza insieme al marito quando è rimasta coinvolta nel rogo del resort di Bayahibe

Aveva cambiato completamente vita per inseguire un sogno. Aveva lasciato l’Italia, si era trasferita ai Caraibi, aveva trovato l’amore, costruito una famiglia e poi era tornata a Caserta con il marito e le sue due bambine. Quel luogo che per anni aveva chiamato casa è stato però anche quello in cui il suo viaggio si è tragicamente interrotto.

Si chiamava Francesca Valentino, aveva 46 anni ed è la turista italiana morta dopo l’incendio scoppiato nel resort Bravo Viva Dominicus Beach, a Bayahibe, in Repubblica Dominicana.

Da Caserta ai Caraibi per inseguire una nuova vita

Originaria di Caserta, Francesca Valentino aveva vissuto per alcuni anni a Roma, dove insegnava danza classica.

Poi la decisione che aveva cambiato tutto: lasciare l’Italia e trasferirsi in Repubblica Dominicana insieme al fratello per ricominciare da zero.

Una scelta coraggiosa che aveva raccontato anche davanti alle telecamere del programma di Sky “Mollo tutto e cambio vita”, spiegando il desiderio di costruirsi un futuro lontano dal suo Paese.

L’amore, il matrimonio e le due figlie

Proprio a Bayahibe aveva conosciuto l’uomo che sarebbe diventato suo marito, una guardia giurata di origine dominicana.

Dal loro matrimonio sono nate due bambine, oggi di 4 e 10 anni, che vivevano con i genitori nel centro di Caserta.

Negli ultimi anni Francesca aveva deciso di rientrare definitivamente in Campania, dove si prendeva cura della famiglia e aveva gestito anche un bed and breakfast nel centro storico.

Chi la conosceva la descrive come una donna sempre sorridente, generosa e punto di riferimento per tutti.Solo il giorno prima aveva pubblicato una foto delle sue bambine, chiamandole affettuosamente le “sue dominicane di Caserta”.

Il ritorno in Repubblica Dominicana per una vacanza finita in tragedia

La Repubblica Dominicana, però, era rimasta una parte importante della sua vita.

Era tornata nei giorni scorsi per trascorrere una vacanza, ritrovare gli amici e riabbracciare i familiari del marito.

Quando nel resort è scoppiato il violento incendio, Francesca è riuscita a lasciare la struttura insieme agli altri ospiti.

Una volta raggiunta la spiaggia, però, è stata investita da una densa nube di fumo. Ha accusato una grave crisi respiratoria, ha perso conoscenza ed è stata trasportata in ospedale, dove è morta poco dopo.

Il ricordo di chi l’ha conosciuta e il messaggio dopo il rogo

Nel centro di Caserta la notizia ha lasciato sgomenti amici e conoscenti.

Francesca viveva in corso Giannone insieme al marito e alle figlie, a pochi passi dal padre e dal fratello.

“Si prendeva cura di tutta la famiglia ed era sempre solare“, raccontano le persone che la conoscevano.

Nelle stesse ore anche Sara Calabria, dipendente del resort colpito dall’incendio, ha condiviso sui social un messaggio rivolto agli ospiti, invitando tutti a non mettere mai a rischio la propria vita per recuperare bagagli o oggetti personali durante un’evacuazione.

Intanto le autorità della Repubblica Dominicana continuano a indagare sulle cause del rogo che ha devastato parte del villaggio turistico, mentre la Farnesina segue da vicino la famiglia della vittima e gli altri connazionali coinvolti nell’emergenza.