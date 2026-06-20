Repubblica Dominicana, fugge dal resort in fiamme: l’italiana Francesca Valentino muore davanti al marito

Oltre 1.600 ospiti evacuati, proseguono le indagini sulle cause dell’incendio.
Quella che doveva essere una vacanza ai Caraibi si è trasformata in tragedia. La 46enne Francesca Valentino, turista italiana in vacanza nella zona di Bayahibe, in Repubblica Dominicana, è morta dopo il violento incendio scoppiato all’interno del resort dove alloggiava.
La donna era riuscita a lasciare la struttura insieme agli altri ospiti durante l’evacuazione, ma una volta raggiunta la spiaggia è stata investita da una densa nube di fumo. Poco dopo ha accusato un grave malore, perdendo conoscenza.
La notizia è stata confermata ufficialmente dalla Farnesina, che sta seguendo la vicenda attraverso l’Ambasciata d’Italia a Santo Domingo.
Il malore durante l’evacuazione del resort
Secondo le prime ricostruzioni, Francesca Valentino si trovava sulla spiaggia insieme agli altri turisti evacuati quando avrebbe accusato una grave crisi respiratoria.
Le autorità dominicane ritengono che il malore sia stato provocato dall’inalazione di monossido di carbonio e del fumo sprigionato dall’incendio.
La donna è stata trasportata d’urgenza in ospedale con un’auto privata, ma per lei non c’è stato nulla da fare.
L’ambasciatore italiano Sergio Maffettone ha raggiunto il marito della vittima, ricoverato nella stessa struttura sanitaria, offrendo l’assistenza dell’Ambasciata.
Oltre 1.600 persone evacuate dal villaggio turistico
L’incendio ha provocato una maxi operazione di emergenza.
Secondo il Centro Operativo di Emergenza (COE) della Repubblica Dominicana, circa 1.690 ospiti sono stati evacuati e trasferiti in altre strutture alberghiere per motivi di sicurezza.
Durante le operazioni di soccorso almeno dieci persone hanno ricevuto assistenza sanitaria per problemi respiratori, ustioni lievi e malori legati all’esposizione al fumo e al calore.
Tre persone sono state ricoverate per ulteriori accertamenti, mentre le altre sono state medicate direttamente sul posto.
Indagini in corso sulle cause del rogo
Le autorità dominicane hanno avviato un’indagine per stabilire cosa abbia provocato l’incendio.
Il direttore del Centro Operativo di Emergenza, Juan Manuel Méndez, ha spiegato che una commissione tecnica analizzerà l’intera area non appena saranno concluse le operazioni di messa in sicurezza.
Al momento non risultano altre vittime direttamente collegate all’incendio, anche se i controlli proseguono.
L’assistenza ai turisti italiani e il rientro in Italia
La Farnesina ha confermato che continua il lavoro dei funzionari diplomatici italiani per assistere tutti i connazionali coinvolti nell’emergenza.
Secondo le autorità locali, circa 285 turisti italiani presenti nel resort saranno progressivamente rimpatriati grazie al coordinamento dell’Ambasciata italiana a Santo Domingo.
Nel frattempo il governo della Repubblica Dominicana ha inviato sul posto il capo della Protezione civile e due ministri per seguire da vicino la gestione dell’emergenza e garantire supporto agli ospiti evacuati.