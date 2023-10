Francesco Le Foche aggredito da paziente che contesta terapia, Bassetti: ‘Colpa dei ciarlatani in tv’

L’immunologo Francesco Le Foche è stato aggredito da un suo paziente giovedì 5 ottobre nel suo studio a Roma.

Il professionista era noto anche per la sua attività durante la pandemia da Covid con la partecipazione a numerose trasmissioni televisive. In diverse circostanze era stata ospite da Mara Venier a Domenica In. Come riferito da Alberto Matano la conduttrice ha avuto rassicurazioni sulle condizioni del dottore che è stato ricoverato al Policlinico Umberto I dopo essere stato violentemente colpito da un suo paziente di 36 anni che l’accusava di aver sbagliato la terapia ei farmaci per la cura di un’infezione alla colonna vertebrale.

Francesco Le Foche ha riportato un grave trauma facciale, la frattura del setto nasale e la frattura del pavimento orbitario di sinistra. Secondo fonti ospedaliere è “in condizioni critiche ma non in pericolo di vita”. Tanti i messaggi di solidarietà espressi nei confronti dell’immunologo.

Il professionista ha riportato diversi traumi: ‘Non è in pericolo di vita’, Matteo Bassetti: ‘Si è dato voce a chi fa violenza’

“É incredibile quello che è accaduto a Le Foche, ormai prima o poi capita a tutti. Siamo arrivati ​​alla declinazione della medicina secondo a chi passa per strada. I ciarlatani in tv hanno portato a questo: durante la pandemia Covid si è data voce a chi ha fatto della violenza una ragione di vita.

Un Paese dove si manda un medico in rianimazione è finito. Si devono prendere dei provvedimenti, i medici vanno rispettati e non picchiati” – ha riferito Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.