Villa Pamphili, perché è stato sospeso il processo a Francis Kaufmann

Francis Kaufmann trasferito in psichiatria
Il processo per il duplice femminicidio di Villa Pamphili si interrompe temporaneamente. La Corte d’Assise di Roma ha disposto la sospensione del procedimento nei confronti di Francis Kaufmann, il cittadino americano accusato di aver ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda nel giugno scorso.
Contestualmente i giudici hanno ordinato il trasferimento dell’imputato in una struttura del Servizio Psichiatrico Ospedaliero di Diagnosi e Cura del Lazio, dove resterà sotto piantonamento continuo.
La decisione arriva dopo settimane di forte tensione attorno alla perizia psichiatrica che ha acceso il confronto tra difesa, Procura e consulenti delle parti civili.
Perché il processo è stato sospeso
Alla base della decisione c’è la diagnosi formulata dai periti nominati dalla Corte, che hanno parlato di un “disturbo psicotico acuto e transitorio”.
Secondo gli esperti, le condizioni psichiche di Kaufmann inciderebbero temporaneamente sulla sua capacità di partecipare consapevolmente al processo.
Per questo motivo i giudici hanno ritenuto necessario interrompere momentaneamente il procedimento e avviare un percorso terapeutico in ambiente sanitario protetto.
Kaufmann resterà nella struttura psichiatrica almeno trenta giorni, durante i quali verrà sottoposto a cure e trattamento farmacologico.
Al termine del periodo saranno effettuate nuove valutazioni cliniche per capire se l’imputato sia nuovamente in grado di affrontare il processo.
Lo scontro tra periti e Procura
La questione psichiatrica era già esplosa durante l’udienza del 13 aprile, interamente dedicata all’analisi della perizia.
I consulenti nominati dalla Corte avevano descritto Kaufmann come un soggetto affetto da un disturbo psicotico con una “incapacità temporanea” a sostenere il giudizio.
Una conclusione contestata duramente dalla Procura di Roma e dai consulenti delle parti civili.
Secondo l’accusa, infatti, i comportamenti dell’imputato sarebbero stati in parte manipolatori e finalizzati a rallentare o ostacolare il procedimento giudiziario.
Anche la psicologa forense Roberta Bruzzone aveva espresso dubbi sulla reale incapacità di Kaufmann, sostenendo che l’uomo fosse consapevole della gravità delle accuse a suo carico.
Cosa succede ora a Francis Kaufmann
Nel provvedimento la Corte specifica che il trasferimento in struttura sanitaria non modifica il regime custodiale già disposto nei confronti dell’imputato.
Kaufmann resterà quindi sotto sorveglianza costante anche durante il ricovero.
Terminato il percorso terapeutico, i giudici prevedono il ritorno dell’uomo in carcere e una nuova verifica sulle sue condizioni psichiche.
Solo dopo questa ulteriore valutazione sarà possibile capire se il processo potrà riprendere regolarmente.
Un caso che ha sconvolto Roma
Il duplice femminicidio di Villa Pamphili è stato uno dei casi di cronaca più drammatici e discussi dell’ultimo anno nella Capitale.
Secondo l’accusa, Francis Kaufmann avrebbe ucciso la compagna Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda in circostanze che hanno profondamente colpito opinione pubblica e investigatori.
Il procedimento giudiziario è stato seguito fin dall’inizio con grande attenzione anche per la complessità del quadro psicologico dell’imputato e per le tensioni emerse durante le indagini.
Perché la decisione rischia di dividere ancora
La sospensione del processo riapre inevitabilmente il dibattito sul rapporto tra disturbi psichiatrici e responsabilità penale nei casi più gravi.
Da una parte c’è l’esigenza di garantire che l’imputato sia realmente in grado di partecipare al processo in maniera consapevole.
Dall’altra restano i dubbi espressi dall’accusa e dalle parti civili sull’autenticità dei comportamenti mostrati da Kaufmann durante le valutazioni cliniche.
Ed è proprio questo il punto che potrebbe continuare ad alimentare tensioni e polemiche anche nei prossimi mesi, quando il procedimento tornerà davanti alla Corte d’Assise di Roma.