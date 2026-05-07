Chiara Ferragni, compleanno tra lusso e rinascita: il dettaglio che non passa inosservato

Chiara Ferragni festeggia 39 anni: il messaggio social dopo i mesi più difficili

Candeline, palloncini, torte decorate e un desiderio affidato ai social. Chiara Ferragni ha celebrato il suo 39esimo compleanno condividendo con i follower una serie di immagini intime e luminose che raccontano un momento molto diverso rispetto agli ultimi due anni.

“Per questo nuovo anno mi auguro solo questo: sentirmi sempre più a casa nella mia vita”, ha scritto l’imprenditrice digitale nata il 7 maggio 1987, accompagnando il messaggio con foto di famiglia, regali, fiori e momenti trascorsi con i figli Leone e Vittoria.

Parole che per molti rappresentano il simbolo di una fase nuova dopo il lungo periodo segnato dalla separazione da Fedez e dalle vicende giudiziarie del cosiddetto “pandoro-gate”.

Il compleanno dopo il periodo più complicato

Gli ultimi anni hanno profondamente cambiato la vita pubblica e privata di Chiara Ferragni.

Prima la crisi e la fine del matrimonio con Fedez, poi l’inchiesta sulle campagne commerciali legate ai pandori e alle uova di Pasqua, che aveva travolto l’immagine dell’influencer e imprenditrice.

A gennaio 2026 però Ferragni è stata prosciolta nel procedimento abbreviato relativo ai casi Pandoro Pink Christmas e Dolci Preziosi.

Il giudice della terza sezione penale di Milano ha pronunciato una sentenza di non luogo a procedere rispetto alle accuse di truffa aggravata legate ai messaggi promozionali diffusi sui social.

Dopo quella decisione, Ferragni aveva raccontato apertamente la sofferenza vissuta durante il periodo più difficile della sua esposizione mediatica.

La nuova relazione con José Hernandez

Accanto alla nuova serenità personale ci sarebbe anche una relazione che appare sempre più importante.

Negli ultimi giorni Chiara Ferragni è stata fotografata a Forte dei Marmi insieme ai figli e a José Hernandez, il giovane colombiano che da alcuni mesi le starebbe accanto.

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, il rapporto avrebbe ormai superato la fase iniziale della frequentazione.

L’influencer avrebbe infatti già presentato Hernandez alla madre Marina Di Guardo, alle sorelle Valentina e Francesca e agli amici più stretti.

Un passaggio che molti interpretano come il segnale di una relazione ormai stabile.

Gli auguri della famiglia Ferragni

Sotto il post pubblicato per il compleanno sono arrivati centinaia di messaggi, compresi quelli della famiglia.

La madre Marina Di Guardo ha condiviso una dedica molto personale: “Ne abbiamo passate tante insieme, ma tu sei stata una roccia”.

Anche le sorelle Valentina e Francesca Ferragni hanno pubblicato foto e ricordi privati, sottolineando il forte legame familiare rimasto centrale nella vita dell’imprenditrice.

Un aspetto che negli ultimi mesi Ferragni ha mostrato sempre di più anche sui social, dove i contenuti dedicati alla quotidianità familiare hanno progressivamente sostituito parte dell’immagine glamour costruita negli anni precedenti.

La nuova casa a CityLife diventata “rifugio”

Tra i cambiamenti più evidenti della nuova fase di vita di Chiara Ferragni c’è anche il trasferimento nella nuova casa nel quartiere CityLife di Milano.

L’appartamento, inizialmente pensato come casa di famiglia, è diventato oggi il luogo in cui vive con Leone e Vittoria.

Pur senza mostrare mai un vero house tour completo, Ferragni continua a condividere scorci degli interni: ambienti luminosi, arredi chiari, grandi librerie in legno, marmo chiaro e pezzi di design contemporaneo.

Il grande soggiorno con il divano modulare color crema e le ampie vetrate è diventato uno degli spazi più riconoscibili della nuova quotidianità raccontata sui social.

Perché il ritorno di Ferragni continua a far discutere

La figura di Chiara Ferragni continua a dividere opinione pubblica e social network anche dopo il proscioglimento giudiziario.

Da una parte c’è chi vede nella sua ripartenza personale e professionale il tentativo di ricostruire immagine e serenità dopo mesi molto duri.

Dall’altra resta alta l’attenzione mediatica su ogni dettaglio della sua vita privata, dalle relazioni sentimentali ai nuovi progetti professionali.

Il compleanno dei 39 anni sembra però segnare soprattutto un passaggio simbolico: meno ostentazione, più dimensione personale e il tentativo di ritrovare stabilità dopo il periodo più complicato della sua carriera pubblica.