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Stefano De Martino e Gerry Scotti si fermano insieme: la decisione cambia la sfida degli ascolti tv

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 7 Mag, 2026 - ore: 23:54 #Affari tuoi, #Gerry Scotti, #Ruota della fortuna, #Stefano De Martino
Stefano De Martino e Gerry ScottiStefano De Martino e Gerry Scotti

Stefano De Martino e Gerry Scotti si fermano insieme: stop simultaneo per Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

La battaglia televisiva più seguita degli ultimi mesi si prende una pausa. Dopo una stagione giocata ogni sera sul terreno degli ascolti tv e dei punti di share, Stefano De Martino e Gerry Scotti spegneranno insieme le luci dei rispettivi programmi.

Il 27 giugno sarà infatti il giorno dell’ultimo appuntamento stagionale sia per Affari Tuoi su Rai 1 sia per La Ruota della Fortuna su Canale 5.

Una decisione che sorprende soprattutto perché nelle ultime settimane si erano rincorse indiscrezioni diverse sui tempi di chiusura dei due programmi simbolo dell’access prime time.

Perché la decisione cambia gli equilibri tv

La scelta di fermare contemporaneamente i due show viene letta da molti addetti ai lavori come una mossa strategica.

La scorsa estate Mediaset aveva tenuto La Ruota della Fortuna in onda anche durante i mesi più caldi, riuscendo a conquistare una parte importante del pubblico che storicamente seguiva Rai 1.

Proprio quel risultato aveva dato forza al rilancio del format guidato da Gerry Scotti e Samira Lui.

Quest’anno però il rischio di “consumare” troppo rapidamente uno dei prodotti di punta della rete avrebbe spinto Mediaset a scegliere una pausa più lunga per evitare stanchezza nel pubblico.

Una decisione che indirettamente coinvolge anche Stefano De Martino, pronto a fermarsi nello stesso momento nonostante inizialmente si parlasse di possibili puntate estive legate al periodo dei Mondiali.

Chi ha vinto davvero la sfida tra De Martino e Scotti?

La domanda ha accompagnato praticamente tutta la stagione televisiva.

Per mesi La Ruota della Fortuna sembrava aver preso il controllo dell’access prime time, spostando quote di pubblico storicamente legate ad Affari Tuoi.

Lo stesso Stefano De Martino aveva riconosciuto più volte la forza del programma rivale e la capacità di Gerry Scotti di cambiare gli equilibri della fascia serale.

Da gennaio però Rai 1 ha recuperato terreno anche grazie all’ingresso di nuovi volti e dinamiche nel programma dei pacchi.

Il risultato è stato un testa a testa continuo, con vittorie alternate praticamente ogni sera.

Nell’ultima sfida, ad esempio, Gerry Scotti ha superato De Martino con il 25% di share contro il 22,7%, ma il giorno precedente i risultati erano stati quasi ribaltati.

Cosa andrà in onda dopo il 27 giugno

Con la pausa estiva ormai confermata, Rai e Mediaset hanno già preparato le sostituzioni.

Su Rai 1 sarà Marco Liorni a traslocare nell’access prime time con L’Eredità, mentre il ritorno di Reazione a Catena con Pino Insegno andrà a occupare il preserale.

Canale 5 invece affiderà la fascia a Max Giusti con il ritorno di The Wall, scelto come presidio estivo della rete ammiraglia.

Una staffetta che servirà anche a testare nuovi equilibri e capire la tenuta dei programmi in fasce orarie differenti.

Perché questa pausa pesa più del previsto

Dietro il semplice stop estivo si nasconde in realtà una sfida molto più ampia.

Affari Tuoi rappresenta oggi uno dei programmi centrali della nuova Rai targata Stefano De Martino, diventato in pochi mesi uno dei volti più forti della rete.

Allo stesso tempo La Ruota della Fortuna ha segnato il ritorno competitivo di Canale 5 in una fascia che negli ultimi anni appariva quasi blindata dalla concorrenza.

Il fatto che entrambe le reti abbiano deciso di “proteggere” i propri format principali evitando un’esposizione eccessiva estiva viene interpretato come il segnale di quanto questa battaglia televisiva sia ormai considerata strategica.

A settembre il vero match di ritorno

La sensazione condivisa da molti osservatori televisivi è che la partita vera non sia finita affatto.

La pausa estiva servirà soprattutto a ricaricare i due programmi e a preparare una nuova stagione che si annuncia ancora più competitiva.

Perché dopo mesi di ascolti giocati sui dettagli, Stefano De Martino e Gerry Scotti torneranno a settembre con un obiettivo chiaro: conquistare definitivamente la fascia più importante della televisione italiana.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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