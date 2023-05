Cassino, 34enne trovata morta in casa: ‘Ho visto il sangue all’ingresso’, le ipotesi investigative

L’omicidio di Cassino potrebbe essere maturato in ambienti legati alla prostituzione. Trentaquattrenne di origini domenicane è stata trovata morta in un appartamento al secondo piano di via Pascoli. Sul corpo della vittima i segni di numerose coltellate.

Omicidio Cassino, il cadavere della donna domenicana trovato da un vicino di casa: la pista della prostituzione

A scoprire il cadavere sabato 27 maggio è stato un vicino di casa, suo connazionale: al mattino è passato davanti all’alloggio ed ha notato la porta aperta ed accostata: “ho pensato che fosse uscita per andare a fare la spesa al supermercato” – ha spiegato.

“Sono andato a fare colazione al bar e non gli ho dato peso”. Il vicino è tornato intorno alle 13.30 ed ha visto ancora la porta aperta, ha bussato “perché dovevo entrare perché eravamo d’accordo che verso quell’ora sarei passato per controllare la linea del gas. Ho visto il sangue nel tinello all’ingresso, ho chiamato ma nessuno mi ha risposto, sono uscito ed ho telefonato alla polizia”.

‘Quando ho visto la posta accostata ho pensato fosse andata al supermercato’

Sul posto gli investigatori gli investigatori della Squadra Mobile di Frosinone accorsi sul posto con il dirigente Flavio Genovesi che stanno indagando insieme ai loro colleghi del Commissariato di Cassino diretto dalla dottoressa Simona Maffei.

Il sostituto procuratore Maria Beatrice Siravo ha disposto l’acquisizione dei video dalle telecamere di sorveglianza e l’individuazione di eventuale traffico telefonico sviluppato e ricevuto dalla vittima. Più volte era stato segnalato un insolito via vai nell’appartamento di via Pascoli, a Cassino, in provincia di Frosinone.