Funerali Michelle Causo, lo sfogo del papà contro il killer: ‘Spero che la mamma soffra come noi’

Palloncini bianchi e rosa, insieme alle lettere che compongono il soprannome Mimmi, sono stati liberati in cielo dopo il saluto della folla al feretro di Michelle Maria Causo al termine del funerale della 17enne uccisa da un coetaneo a Primavalle mercoledì 28 giugno.

Le esequie sono state officiate mercoledì 5 luglio nella chiesa di Santa Maria della Presentazione a Roma dal vescovo Reina: “Dobbiamo fare sentire il nostro abbraccio con un applauso”.

Il vescovo Reina: ‘Facciamo sentire il nostro abbraccio a Michelle con un abbraccio’

Gianluca Causo, il papà di Michelle, si sorregge come non mai alle stampelle che lo tengono in piedi per il problema all’anca e il dolore. Guarda la bara bianca dove è custodito il corpo della figlia, non stacca mai gli occhi dal carro funebre, mentre in cielo si sollevano i palloncini. E poi, sorretto dagli amici, si lascia andare a uno sfogo dettato dalla rabbia per una perdita tanto assurda.

Vuole una giustizia immediata per il ragazzo che ha ucciso la figlia e all’amico che lo invita a calmarsi, risponde: ”Spero che la madre soffra come soffriamo noi. Mi sento senza motivo di vivere. Ma devo andare aventi per la mia famiglia. Voglio solo ringraziare tutte le persone che sono venute qui e ci hanno dimostrato affetto” – ha affermato Gianluca Causo.

Gianluca Causo: ‘Mi sento senza motivo di vivere’, la mamma: ‘Mia figlia grido di speranza’

Per la mamma di Michelle Maria Causo, Daniela Bertoneri la “figlia rappresenta un grido di speranza per porre fine al femminicidio. Può succedere a chiunque. I ragazzi devono vivere sereni senza avere paure”. Il feretro di Michelle Causo è stato trasportato verso il cimitero di Santa Ninfa per la sepoltura. Intanto c’è’ stato un nuovo sopralluogo dei poliziotti nell’appartamento del 17enne accusato dell’omicidio. L’atto è stato disposto dai Pm di Roma.