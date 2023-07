Michelle Causo, la madre: ‘La droga non c’entra nulla’, il nonno: ‘Impossibile abbia agito da solo’

”La droga non c’entra nulla. E allo stesso modo non credo che sia stata uccisa per un prestito, tra l’altro di una cifra tanto irrisoria. Prestava i soldi a chiunque ne avesse bisogno e non li chiedeva mai indietro. Non aveva il valore dei soldi. Non voglio sentire che questo ragazzo, perché minore avrà una pena minore, che sia giudicato come adulto”.

Fiaccolata a Primavalle per Michelle Causo, la madre sicura: ‘Non è stata uccisa per un prestito’

Lo dice Daniela, mamma di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa mercoledì 28 giugno a Primavalle. Insieme al padre, nonno della vittima, è arrivata nel liceo Gassman dove gli amici della figlia oggi si sono ritrovati per un corteo. ”Ho anche il numero di telefono di questo ragazzo. L’ho visto due, tre volte al massimo. Mi è sembrato un ragazzo sicuramente non fortunato, perché viveva solo con la mamma. La prima cosa che gli chiesi è se studiava, come chiedevo a tutti gli amici di mia figlia. Gli dissi che in questo mondo così difficile senza cultura non si va da nessuna parte”.

La madre della 17enne aggiunge: ”La morte di Michelle sia l’ultimo grido di una donna che dice basta alla violenza, agli omicidi”. Per nonno Elio bisogna andare a fondo nella vicenda in quanto l’aspirante trapper potrebbe aver avuto un complice. ”L’ho sempre detto, è impossibile che quel ragazzo abbia fatto tutto da solo. Michelle era bella robusta, lui mingherlino. Come ha potuto sollevarla da solo, a peso morto?”.

Nonno Elio: ‘Era robusta, come ha potuto sollevarla?’, amica di Michelle: ‘Si parla di debito di 1500 euro’

Lo dice Elio, il nonno materno di Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa a Primavalle mercoledì 28 giugno. Anche lui, insieme alla figlia e mamma della vittima, è presente davanti al liceo Gassman dove i compagni di scuola della ragazza si sono ritrovati per un corteo. ”Ma quali 20 euro, qui in zona si parla di un debito di 1500 euro” – ha invece riferito all’Adnkronos Lavinia, migliore amica della ragazza uccisa a Primavalle.