Funerali Mister Pella Pazzo, la moglie denuncia su TikTok: ‘False raccolte per le esequie’

Dalla denuncia della moglie per false raccolte di soldi per i funerali al corteo di moto e blocchi stradali per le esequie a Casalnuovo di Napoli del Tiktoker da un milione e mezzo di followers Lorenzo Della Femine, meglio conosciuto come Mister Pella Pazzo, deceduto lunedì 2 ottobre a 40 anni dopo aver avuto un malore. Le esequie sono state celebrate mercoledì 4 ottobre.

Corteo di moto e blocchi stradali a Casalnuovo per l’ultimo saluto a Mister Pella Pazzo

Nei filmati che circolano in rete, pubblicati da Borrelli, si vedono decine di scooteristi che accompagnano il feretro, e strade bloccate da centinaia di fans che circondano il carro funebre. Non sono mancate le polemiche con il deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha riferito che è stata messa a rischio la pubblica sicurezza durante i funerali di Lorenzo Della Femine.

La moglie su TikTok: ‘Devo dissociarmi da queste persone che stanno facendo le live e dicono che raccolgono dei soldi’

Dopo l’ultimo saluto al quarantenne la moglie, Susy, ha inviato a diffidare dalle raccolte fondi per i funerali di Mister Pella Pazzo che stanno circolando in rete. “Devo dissociarmi da queste persone che stanno facendo le live e dicono che raccolgono dei soldi per me e i miei figli, e per pagare il funerale a mio marito: non é vero niente, non donate niente a queste persone, grazie” – ha riferito su TikTok.