Perugia, schianto nella notte: Leonardo Bertino e Samuele Morettini morti a 16 e 17 anni, l’auto si ribalta più volte

Tragico incidente a Sant'Enea, morti un 16enne e un 17enne

Due vite spezzate sulla Marscianese

Sono Leonardo Bertino, 17 anni, e Samuele Morettini, 16, le due giovani vittime del drammatico incidente avvenuto nella tarda serata di giovedì 27 agosto lungo la strada Marscianese, nella zona di Sant’Enea, tra Perugia e Marsciano.

I due ragazzi erano sui sedili posteriori di una Mercedes Classe A che, dopo essere uscita di strada nell’affrontare una curva, si è ribaltata più volte prima di terminare la corsa contro il muro di un’abitazione. Leonardo e Samuele sono stati sbalzati dall’auto e sono morti praticamente sul colpo.

Il conducente indagato per omicidio stradale

Alla guida della Mercedes c’era un 18enne, rimasto ferito nell’incidente e risultato neopatentato. La Procura di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e disposto il sequestro della vettura. Il giovane è indagato e, come previsto in questi casi, è stato sottoposto agli accertamenti per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti: gli esami hanno dato esito negativo.

Gli altri due ragazzi che si trovavano a bordo sono stati trasportati all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Un 18enne è stato dimesso, mentre un ragazzo e una ragazza sono rimasti in osservazione. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

La serata con gli amici e il ritorno verso casa

Secondo quanto ricostruito finora, i cinque giovani stavano rientrando verso San Martino in Colle, dove Leonardo e Samuele vivevano con le rispettive famiglie. Poco prima dello schianto si erano fermati in un bar del paese. Poi la strada verso casa e quella curva sulla Marscianese, dove per cause ancora da chiarire la Mercedes è uscita dalla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale di Perugia e i sanitari del 118. I rilievi dovranno ora consentire di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire cosa abbia provocato la perdita di controllo della vettura.

Il dolore di Perugia

La notizia ha sconvolto San Martino in Colle e tutta Perugia. La sindaca Vittoria Ferdinandi ha parlato di “due vite giovanissime spezzate in una notte che lascia dolore e sgomento”, esprimendo il cordoglio dell’amministrazione alle famiglie dei due ragazzi e agli amici.

“È una notizia terribile, che colpisce profondamente tutta la nostra comunità”, ha aggiunto la sindaca, rivolgendo un pensiero anche ai tre giovani rimasti feriti e ringraziando gli operatori sanitari e le forze intervenute durante la notte.

Il ricordo della scuola di Samuele

Samuele Morettini frequentava l’istituto superiore Cavour Marconi Pascal di Perugia. La scuola lo ha ricordato con parole cariche di dolore: “Oggi la nostra scuola è colpita da un dolore immenso per la perdita improvvisa e tragica di un nostro alunno”.

Nel messaggio l’istituto ha parlato del vuoto lasciato dalla scomparsa del ragazzo e si è stretto alla famiglia, ai compagni e a tutte le persone che gli hanno voluto bene.

Per Leonardo e Samuele, quella che doveva essere una normale serata con gli amici si è trasformata in una tragedia. Ora saranno le indagini della Polizia Locale e della Procura di Perugia a ricostruire ogni dettaglio dello schianto.