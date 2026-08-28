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Ilary Blasi, nozze blindatissime a Ravello il 13 settembre: quanto costa una notte nella villa scelta per il matrimonio con Bastian

DiRosalyn Bianca

Pubblicato: 28 Ago, 2026 - ore: 16:43 #Bastian Muller, #Ilary Blasi, #nozze, #Ravello
Bastian e Ilary BlasiBastian e Ilary Blasi

La Costiera si prepara al sì di Ilary e Bastian

Il 13 settembre Ilary Blasi e Bastian Müller si diranno sì a Ravello, con Villa Cimbrone e la Terrazza dell’Infinito al centro dei festeggiamenti. Le nozze saranno però lontane dall’idea di un matrimonio-spettacolo: inviti ridotti all’essenziale, massima riservatezza e una cerimonia costruita attorno a un ristretto gruppo di familiari e amici. Intanto, proprio nel periodo del matrimonio, soggiornare nelle strutture più esclusive della Costiera può arrivare a costare 2.800 euro per una sola notte.

L’indiscrezione di Gabriele Parpiglia

A raccontare i dettagli sulle nozze è Gabriele Parpiglia, che sul Quotidiano Nazionale ha anticipato la data, la location e alcuni retroscena sull’organizzazione. Le pubblicazioni sono arrivate a sorpresa e, contestualmente, sono partiti gli inviti destinati alle persone più vicine alla conduttrice.

Il matrimonio, secondo quanto riferito, sarà blindato: niente grande passerella di personaggi, ma un evento volutamente ristretto e protetto. Anche gli ospiti tedeschi legati a Bastian Müller saranno sistemati nelle strutture ricettive del centro storico di Ravello, a poca distanza dalla location.

Il dettaglio degli inviti e la scelta della riservatezza

La particolarità è proprio nella modalità con cui Ilary Blasi ha deciso di organizzare il grande giorno. Nessuna lunga lista di invitati e nessuna comunicazione diffusa: le persone chiamate a partecipare stanno ricevendo direttamente l’invito.

Una scelta che appare coerente con il momento vissuto dalla conduttrice, reduce da anni in cui la sua vita privata è stata costantemente sotto i riflettori. Per le nozze con Müller avrebbe invece scelto di proteggere il più possibile ogni dettaglio.

Francesco Totti non sarà tra gli invitati

Tra le assenze più significative c’è quella di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma non sarà presente al matrimonio. Il divorzio tra i due è diventato ufficiale il 6 luglio e il nuovo matrimonio di Ilary rappresenta un ulteriore passaggio nella sua vita personale.

Nessuna presenza simbolica dell’ex marito, dunque, né quella che potrebbe trasformarsi in una fotografia destinata inevitabilmente a catalizzare l’attenzione.

Quattro giorni dopo il matrimonio torna in tv

E c’è un altro dettaglio destinato a far parlare. Tra il matrimonio e il ritorno in televisione di Ilary Blasi passeranno appena quattro giorni.

Dopo il sì a Ravello del 13 settembre, la conduttrice sarà infatti nuovamente al lavoro il 17 settembre, quando prenderà il via il nuovo Grande Fratello Vip. Accanto a lei sono confermate in studio Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Per Ilary sarà quindi un settembre particolarmente intenso: prima le nozze con Bastian Müller nella cornice della Costiera Amalfitana, poi il ritorno alla guida del reality di Canale 5.

Di Rosalyn Bianca

(Annarita Raiola): la passione per la televisione,la musica e il gossip sono state fonte di ispirazione per il suo percorso giornalistico. Un viaggio quotidiano che va dall’approfondita analisi dei programmi tv alle vicende dei personaggi che infiammano il web fino alle nuove tendenze musicali. In passato è stata voce di una radio locale a Serino, in provincia di Avellino.

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