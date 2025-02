Gaia Celoni scomparsa a Lucca: ore di apprensione per la 15enne

Gaia Celoni

L’appello disperato della famiglia e del sindaco di Lucca

Sono ore di grande apprensione a Lucca per la scomparsa di Gaia Celoni, 15enne di cui si sono perse le tracce dalla serata di sabato 22 febbraio. Nel corso della giornata si sono moltiplicati gli appelli sui social e non solo, nella speranza di ottenere informazioni utili per le ricerche, al momento senza esito.

Anche il sindaco di Lucca, Mario Pardini , ha lanciato un appello attraverso il suo profilo Facebook e la pagina istituzionale del Comune:

“Indossa dei jeans stretti blu, un piumino nero con cappuccio e delle scarpe sportive bianche. Ha occhi chiari, lunghi capelli rossi e ricci. Nell’esprimere vicinanza alla famiglia in queste ore di apprensione, il nostro appello per chiunque avesse notizia di Gaia è di contattare immediatamente le forze dell’ordine, che stanno cercando la ragazza.”

Le ultime ore prima della scomparsa

Sulla vicenda indagano i carabinieri , che stanno cercando di ricostruire i movimenti della giovane. L’ultima volta Gaia è stata vista intorno alle 20:30 di sabato sera. Uno dei suoi genitori l’aveva accompagnata in auto nel centro storico di Lucca, a Porta San Pietro, dove avrebbe incontrato un gruppo di amici.

Da quel momento, però, la famiglia non ha più avuto sue notizie e il telefono della ragazza risulta spento. Le ricerche si stanno allargando anche ad altre zone della Toscana .

Un viaggio in treno? L’ipotesi investigativa

Nel pomeriggio è emersa l’ipotesi che Gaia Celoni possa aver raggiunto un paese fuori provincia prendendo un treno nella tarda serata, dopo aver salutato gli amici. Tuttavia, questa pista non ha ancora trovato conferme concrete .

L’appello disperato del padre e della madre

Il padre di Gaia, Fabio Celoni , ha condiviso il proprio numero di cellulare sui social per ricevere segnalazioni concrete . Sempre su Facebook ha rivolto un messaggio alla figlia:

“Per favore, stiamo male, abbiamo bisogno di sapere cosa è successo, se stai bene o no. Ti prego, fatti viva. Qualsiasi cosa tu abbia fatto, non è successo nulla.”

Anche la madre di Gaia, Mery , ha lanciato un appello al TgR Rai Toscana, chiedendo un segno, anche anonimo:

“A noi basta sapere innanzitutto che tu stai bene. Vorremmo un segno da te o da qualcuno che è con te. Magari che ci dia proprio un messaggio, anche anonimo. Pensa a quanto possono star male mamma e papà. Per qualsiasi cosa, non c’è problema. Fatti sentire e non ti fidare di nessuno.”

Le ricerche proseguono: chiunque abbia informazioni contatti le autorità

Le forze dell’ordine stanno proseguendo senza sosta le ricerche della 15enne scomparsa a Lucca , mentre la famiglia e gli amici attendono con ansia qualsiasi segnalazione utile .

Chiunque abbia informazioni su Gaia Celoni è invitato a contattare immediatamente le autorità.