Genitori di Claudio Carlomagno morti per asfissia, lui scrive al figlio di 10 anni: l’ipotesi per l’affidamento

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio

Pasquale Carlomagno e Maria Messenio trovati morti ad Anguillara Sabazia, cosa emerge dall’autopsia

Sono morti per asfissia i genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo che ha confessato l’omicidio della moglie Federica Torzullo.

È quanto emerge dai primi risultati delle autopsie eseguite all’Istituto di Medicina Legale dell’Università La Sapienza di Roma.

I due coniugi, Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, erano stati trovati impiccati sabato scorso nel garage della loro villa ad Anguillara Sabazia, poche ore dopo l’arresto del figlio per il femminicidio.

L’inchiesta: aperto un fascicolo per istigazione al suicidio

L’esame autoptico è stato disposto dalla Procura di Civitavecchia, che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio.

Durante le autopsie sono stati effettuati anche prelievi per gli esami tossicologici, i cui risultati sono attesi nei prossimi giorni.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire il contesto psicologico e relazionale che ha portato al gesto estremo dei genitori del reo confesso, in una vicenda che continua ad assumere contorni sempre più drammatici.

La lettera al figlio di 10 anni: “Un padre in cerca di perdono”

Nel frattempo emerge un altro dettaglio carico di dolore.

Claudio Carlomagno ha scritto una lettera al figlio di dieci anni, nel tentativo di spiegargli quanto accaduto. A riportarlo è il Corriere della Sera, che descrive le parole dell’uomo come quelle di “un padre in cerca di perdono e in vena di abbracci”.

Ma un incontro tra padre e figlio, al momento, è escluso.

«Un incontro con il bambino in carcere sarebbe impensabile, ben al di là di ogni aspettativa»,

ha spiegato l’avvocato difensore Andrea Miroli, dopo aver incontrato il suo assistito nel carcere di Civitavecchia.

Il futuro del bambino: affidamento alla zia o casa famiglia

Ore decisive ora per il destino del bambino, rimasto improvvisamente senza madre, senza padre e senza nonni paterni.

Mercoledì 28 giugno, presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, si terrà l’udienza per decidere l’affidamento. Le opzioni al vaglio sono due:

affidamento ai nonni materni , con il supporto della zia

, con il supporto della oppure collocamento temporaneo in una casa famiglia protetta

«In questa fase tutti siamo concentrati su un solo punto: il reinserimento del bambino in una quotidianità normale»,

ha dichiarato Carlo Mastropaolo, legale della sorella di Federica Torzullo.

La raccolta fondi: quasi 30mila euro in un giorno

Intanto la solidarietà corre veloce.

Su GoFundMe è stata aperta una raccolta fondi dal titolo:

“Insieme per il figlio di Federica – Supporto e affetto”

In meno di 24 ore sono stati raccolti quasi 30mila euro, destinati direttamente alla famiglia per sostenere il bambino nel lungo percorso che lo attende.

Le indagini continuano: sopralluoghi e scatola nera

Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo proseguono senza sosta.

Sono in programma nuovi sopralluoghi da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia e del RIS, sia nella villetta di Anguillara dove si è consumato l’omicidio, sia nell’azienda dell’indagato.

Gli investigatori analizzeranno anche la scatola nera dell’auto di Carlomagno, per ricostruirne con precisione gli spostamenti.

È ancora in corso la ricerca del coltello utilizzato per uccidere la donna.

Nel frattempo, gli inquirenti hanno acquisito materiale anche nella casa dei genitori di Carlomagno, ora al vaglio della Procura.