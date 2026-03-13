Grande Fratello Vip 2026, partenza a sorpresa: i primi concorrenti dormono nel giardino della Casa

Adriana Volpe con gli altri concorrenti già entrati in casa

Grande Fratello Vip 2026: la novità dell’Open House prima della prima puntata

Il Grande Fratello Vip 2026 cambia le regole del gioco ancora prima di iniziare ufficialmente.

Quest’anno il reality più famoso della televisione italiana ha deciso di rompere la tradizione con un format inedito: l’Open House, una sorta di anteprima che permette al pubblico di sbirciare nella Casa prima della partenza ufficiale.

Venerdì 13 marzo, quattro concorrenti hanno fatto il loro ingresso nel giardino della Casa di Cinecittà, dando il via a una fase sperimentale del programma che anticipa la diretta del 17 marzo in prima serata su Canale 5.

La celebre Porta Rossa, simbolo del reality, resterà chiusa ancora per qualche giorno. Gli aspiranti inquilini dovranno quindi adattarsi alla vita all’aperto, almeno per la prima notte.

Una partenza decisamente fuori dagli schemi, pensata per creare attesa e coinvolgere il pubblico già nei giorni precedenti alla prima puntata.

I primi quattro concorrenti entrati nella Casa

Ad inaugurare l’edizione 2026 sono stati quattro protagonisti molto diversi tra loro.

I primi a varcare il perimetro del reality sono:

Adriana Volpe

Raul Dumitras

Ibiza Altea

Renato Biancardi

I concorrenti hanno fatto il loro ingresso direttamente nel giardino della Casa, dove hanno iniziato a prendere confidenza tra loro e con l’ambiente.

La loro prima notte sarà tutt’altro che confortevole: il reality ha infatti previsto tende e attrezzature da campeggio, trasformando il giardino in una sorta di accampamento improvvisato.

Una prova di adattamento che rappresenta anche il primo test di convivenza tra i concorrenti.

Ilary Blasi torna alla guida del reality

Alla conduzione del Grande Fratello Vip 2026 torna Ilary Blasi, che riporta il suo stile diretto e ironico alla guida del programma.

Durante un collegamento televisivo, la conduttrice ha spiegato la scelta di inaugurare questa nuova formula.

Secondo Blasi, l’Open House rappresenta un modo per avvicinare ancora di più il pubblico al reality, mostrando da subito dinamiche, caratteri e primi equilibri tra i concorrenti.

Accanto a lei in studio ci saranno due opinioniste molto diverse per stile e personalità:

Cesara Buonamici

Selvaggia Lucarelli

Una coppia che promette commenti taglienti e analisi senza filtri sulle dinamiche della Casa.

Un cast di 16 concorrenti pronti a entrare nella Casa

L’edizione 2026 del reality ospiterà 16 concorrenti complessivi.

Oltre ai quattro protagonisti dell’Open House, nel corso delle puntate entreranno anche altri volti noti dello spettacolo e della televisione.

Tra i nomi annunciati figurano:

Francesca Manzini

Marco Berry

Alessandra Mussolini

Raimondo Todaro

Giovanni Calvario

Dario Cassini

Paola Caruso

Nicolò Brigante

Antonella Elia

Barbara Prezia

Lucia Ilardo

GionnyScandal

Un cast variegato che unisce personaggi televisivi, artisti, influencer e volti noti del mondo dello spettacolo.

Il pubblico protagonista attraverso i social

Una delle principali novità di questa edizione riguarda anche l’interazione con il pubblico.

Gli spettatori non saranno soltanto osservatori passivi: attraverso social network, sito ufficiale e Mediaset Infinity potranno influenzare alcune dinamiche della Casa.

Commenti, votazioni e scelte online potranno infatti avere ripercussioni concrete sulla vita quotidiana dei concorrenti.

Le finestre live permetteranno di seguire in tempo reale ciò che accade durante l’Open House e nei giorni che precedono la prima diretta.

Un esperimento che punta a rendere il reality sempre più integrato con la dimensione digitale e con la community online.

Quando inizia il Grande Fratello Vip 2026

La prima puntata ufficiale del reality andrà in onda martedì 17 marzo, in prima serata su Canale 5 e sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Solo allora la Porta Rossa si aprirà davvero e tutti i concorrenti potranno entrare nella Casa.

Fino a quel momento, però, l’avventura è già cominciata.

Tra tende da campeggio, prove di convivenza e interazioni social, il Grande Fratello Vip 2026 ha deciso di iniziare il suo racconto qualche giorno prima del previsto.