Giada Zanola non si è suicidata, fermato il compagno: l’ultima lite e il volo dal cavalcavia

La 34enne Giada Zanola, volata giù dal cavalcavia di Vigonza, in provincia di Padova, non si è suicidata ma è stata uccisa dal suo compagno, Andrea Favaro di 39 anni, fermato nella notte con l’accusa di omicidio. La coppia, che ha anche un bambino di 3 anni, era da tempo in crisi.

Giada Zanola non si è suicidata lanciandosi dal cavalcavia di Vigonza, fermato il 39enne Andrea Favaro

L’omicidio, secondo la ricostruzione di Polstrada, Squadra mobile e Scientifica, è avvenuto mercoledì 29 maggio al culmine di una lite che i due hanno avuto proprio mentre si trovavano sul ponte dell’autostrada, poco distante dalla loro abitazione (meno di un chilometro). L’uomo l’avrebbe fatta cadere sulla carreggiata dell’autostrada, un salto di quindici metri.

Alcune automobili sono riuscite ad evitarla, poi la donna è stata investita mortalmente da un camion. Il 39enne è accusato di omicidio volontario ed è stato portato in carcere a Padova. Al termine dell’interrogatorio il pm ha disposto il fermo per il 39enne padovano.

Giada Zanola

Andrea Favaro alle 3:30 avrebbe fatto delle parziali ammissioni di fronte al Pm e agli investigatori che sul giovane hanno notato anche lividi ed escoriazioni riconducibili a pregressi episodi violenti. Dinanzi al Pubblico ministero di Padova, Favaro avrebbe ammesso il suo stato di disagio per la relazione ormai in crisi e la preoccupazione di non poter più vedere il figlio di tre anni avuto con la compagna. Al vaglio degli inquirenti la dinamica del delitto e in particolare come avrebbe fatto a spingere Giada Zanola dal ponte visto che la barriera di protezione è alta 2 metri.

La furiosa lite era iniziata in casa, la donna travolta da un tir dopo la caduta dal ponte: l’uomo temeva di non vedere più il figlio

Sui social sono numerose le foto in cui i due sono ritratti assieme e non mancano gli scatti anche del bimbo che aveva la coppia e che ha compiuto 3 anni nel dicembre scorso. Nella foto che utilizza per fare gli auguri al figlio, ci sono lei e il piccolo mentre si lava i denti: “buon compleanno, piccolo teppista”. Numerosi i post che ritraggono il suo cane, la passione per i camion.

Nelle storie in evidenza, la sua partecipazione all’European Truck festival, la fiera-raduno dedicata ai tir. L’ultima foto postata dalla vittima è del 3 maggio scorso. “Non ho parole per descrivere quello che provo ora, non è giusto, non doveva finire così. Mi mancherai sorellina mia” – ha scritto sui social Daniel Bolis, amico di Giada Zanola.